SC Heerenveen baalt het meest van gelijkspel in matige wedstrijd tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle en sc Heerenveen hebben na een matig schouwspel met 1-1 gelijkgespeeld. Dylan Vente opende de score voor de thuisploeg, die na rust een treffer van Alireza Jahanbakhsh moest incasseren. De ploeg van trainer Robin van Persie was de bovenliggende partij, maar de echt grote kansen bleven na de gelijkmaker uit. Met het gelijkspel komt Heerenveen in punten gelijk met nummer acht FC Groningen, terwijl PEC op plek dertien vijf punten boven de streep staat.

Bij Heerenveen zag Van Persie geen aanleiding om zijn opstelling te wijzigen ten opzichte van het 3-3 gelijkspel tegen FC Twente vorige week. Dat hield in dat de zeventienjarige Eser Gürbüz, die Heerenveen dit seizoen al meermaals redde, andermaal op de bank begon. Aan de kant van PEC ontbrak smaakmaker Filip Krastev wegens een schorsing. De plek van de Bulgaar werd ingenomen door Odysseus Velanas.

Heerenveen was de betere ploeg in de openingsfase en ging nadrukkelijk op jacht naar de openingstreffer. Het maakte het des te verrassender dat PEC na ruim tien minuten de voorsprong greep. Dylan Mbayo profiteerde van Fries balverlies op het middenveld en speelde na een sterke dribbel af op Velanas, wiens scherpe voorzet bij de tweede paal werd binnengelopen door Vente: 1-0.

Desalniettemin deed Heerenveen in de daaropvolgende fase niet onder voor PEC, en had het op gelijke hoogte kunnen komen via Marcus Linday. De Zweed stond door een door Jahanbakhsh verlengde voorzet plots oog in oog met PEC-goalie Jasper Schendelaar, die als winnaar uit de strijd kwam.

Het niveau zakte naarmate de eerste helft vorderde en het aantekeningenboekje bleef dan ook vrij leeg. Zowel PEC als Heerenveen speelde blij vlagen slordig en zonder aanvallende fantasie, wat Van Persie deed besluiten Gürbüz nog voor rust warm te laten lopen. De Arnhemmer viel aan het begin van de tweede helft in voor Dimitris Rallis.

Ook de tweede helft viel qua niveau tegen. Toch wist Heerenveen ruim tien minuten na de onderbreking op gelijke hoogte te komen. Na een fraaie aanval liet Linday eerst nog na om de Friezen naast de Blauwvingers te zetten, door een goede redding van Schendelaar. De rebound kwam via Gürbüz terecht bij Jahanbakhsh, die vanaf randje zestien raakschoot in de verre hoek: 1-1.

Ook in de slotfase maakte Heerenveen de dienst uit in het MAC3PARK Stadion, al bleef het vooral bij blaffen. Standaardsituaties leverden vaak net geen kans op, terwijl de Friezen het vanuit open spel ook niet voor elkaar kregen. PEC werd naar achteren gedrukt en loerde op een foutje bij de bezoekers, maar het ontbrak bij de ploeg van Johnny Jansen aan aanvallende creativiteit. Zodoende bleef het bij 1-1, een resultaat waar met name Heerenveen van zal balen.