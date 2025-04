SC Cambuur plots groot nieuws in Noord-Amerika: 'Voor Ajax misschien niks, voor ons een record'

Naar aanleiding van tachtig jaar vrijheid in Leeuwarden kondigde SC Cambuur onlangs aan met een speciaal bevrijdingsshirt te zullen spelen. Het rood-witte shirt, een eerbetoon aan de Canadese bevrijders, was binnen een uur uitverkocht. Bij Cambuur is men overweldigd door de verkoopaantallen en de positieve reacties.

Bijna precies tachtig jaar geleden, op 15 april 1945, werd Leeuwarden bevrijd door de Royal Canadian Dragoons, een regiment van het Canadese leger. Het speciaal uitgebrachte shirt van Cambuur is veelal rood, met een schuine witte streep door het midden. De rode vlakken staan vol met esdoornbladeren (maple leafs), het nationale symbool van Canada.

"Binnen een uur was de voorraad van 800 shirts uitverkocht", reageert Ruben Sijtsma, manager marketing en communicatie van Cambuur, tegenover de NOS. "Inmiddels staat de teller op ongeveer 2.000, maar tot woensdag twaalf uur is het shirt nog te pre-orderen. Voor een club als Ajax is dat misschien niks, maar voor een club als de onze is het een record."

Sijtsma geeft aan dat de reacties overweldigend waren. "Vooral via sociale media, maar ook via e-mail. De receptiemedewerkers hebben een spoedcursus Engels gekregen, want ze werden platgebeld vanuit Canada."

De reacties kwamen uit alle hoeken: veteranen, nabestaanden van soldaten die vochten in Europa en trotse Canadezen. "Mensen vertellen ons dat ze dankbaar zijn, omdat hun vader of overgrootvader in Nederland heeft gevochten."

"Als je al die emotionele verhalen hoort, dan kun je natuurlijk geen nee verkopen. Dus we hebben gezorgd dat er meer shirts beschikbaar komen. De levertijd van drie maanden is alleen wat langer dan gehoopt."

De populariteit rondom het shirt werd groot nieuws aan de andere kant van de wereld en Sijtsma gaf al vele interviews. "Zo'n drie, vier radio-interviews en vijf, zes kranten. Het voetbalteam van het Canadese leger wil graag een oefenwedstrijd tegen ons spelen en ook de Canadese voetbalbond is vereerd."

Cambuur draagt het shirt op 25 april in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Dan wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de herdenking. "Ik kan nog niet alles verklappen, maar er zullen in ieder geval een aantal oude voertuigen zijn, we zullen het Wilhelmus afspelen en er is volop aandacht voor de helden van toen", aldus Sijtsma.