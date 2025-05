SC Cambuur opent nieuw stadion officieel met oefenwedstrijd tegen Nederlandse topclub

Het nieuwe stadion van SC Cambuur wordt op 5 juli officieel geopend met een oefenwedstrijd tegen Feyenoord, zo maken beide ploegen bekend via hun officiële kanalen. Tijdens de gesprekken over de overgang van Etiënne Reijnen naar de Rotterdammers werd afgesproken dat Feyenoord op bezoek zou komen voor een oefenduel.

De ploeg van Robin van Persie start de voorbereiding met de wedstrijd in Leeuwarden. Cambuur speelt al een tijdje in het nieuwe onderkomen, maar het stadion wordt op 5 juli pas officieel geopend. De laatste werkzaamheden aan de thuishaven worden nog afgewerkt.

“Om precies 15.00 uur zal het oefenduel tussen SC Cambuur en Feyenoord worden afgetrapt, maar daarvoor zal er uiteraard een uitgebreid programma zijn met tal van feestelijkheden om stil te staan bij deze mijlpaal in onze clubgeschiedenis”, schrijven de Friezen op de officiële kanalen.

Feyenoord maakt in een later stadium bekend hoe de voorbereiding er verder uitziet. De laatste keer dat de Rotterdammers en Friezen tegenover elkaar stonden, was in het seizoen 2022/23. Feyenoord was toen in april met 0-3 te sterk voor Cambuur, dat toen nog in het oude stadion speelde. Een paar weken later legde de ploeg van Arne Slot beslag op de landstitel.