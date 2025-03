SC Cambuur doet hele goede zaken en voert de druk op ADO Den Haag maximaal op

Vitesse heeft maandagavond een overwinning geboekt in De Galgenwaard. De beloftenploeg van FC Utrecht werd met 0-2 verslagen door de Arnhemmers. SC Cambuur won de kraker van FC Dordrecht met 1-0 en voert de druk op ADO Den Haag maximaal op. Excelsior versloeg FC Den Bosch in eigen huis met 3-1. Jong PSV - TOP Oss eindigde in 2-2.

Jong FC Utrecht - Vitesse 0-2

Al na drie minuten in het duel kwam de ploeg van John van den Brom op voorsprong. Gyan de Regt liep een lage voorzet van Jim Koller binnen. Tien minuten later zette Alexander Büttner Vitesse op 0-2. Hij schoot een strafschop à la Johan Neeskens hard door het midden.

Vlak voor rust moest Utrecht-doelman Kevin Gadellaa het veld met rood verlaten, waardoor Vitesse niet meer in de problemen kwam tegen tien man.

Jong PSV - TOP Oss 2-2

Jong PSV had het betere van het spel op De Herdgang en kwam via Marcus Younis op voorsprong. Hij dribbelde vanaf links naar binnen en schoot raak in de korte hoek.

Tien minuten na rust schoot Giovanni Korte TOP Oss langszij, maar een minuut later zette Jordy Bawuah na een mooie actie van Younis PSV weer op voorsprong. Uiteindelijk besliste Arthur Allemeersch de eindstand op 2-2 vanaf de stip.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-0

In Leeuwarden kwam Cambuur al na 23 minuten spelen op voorsprong. De ploeg van trainer Henk de Jong opende de score via Remco Balk, die profiteerde van een fout achterin bij de bezoekers. Dankzij de overwinning staat Cambuur nu op 55 punten, evenveel als nummer twee ADO Den Haag. Laatstgenoemde club heeft wel een duel minder gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior - FC Den Bosch 3-1

Na een stortvloed aan kansen voor Excelsior was het na een half uur spelen eindelijk raak. Seydou Fini dribbelde naar binnen en haalde uit in de korte hoek: 1-0. Lang kon Excelsior niet van de voorsprong genieten. Denzell Gravenberch schoot de bal vanuit een schier onmogelijke hoek via doelman Calvin Raatsie in het doel: 1-1.

In de 77e minuut kopte Mike van Duinen nadat de bal via de lat voor zijn hoofd viel de 2-1 binnen. Uiteindelijk wonnen de Rotterdammers met 3-1, daar Derensili Sanches Fernandes in de extra tijd nog een duit in het zakje deed. Excelsior profiteert zo maximaal van de verliespartij van Dordrecht en klimt naar de vierde plaats.