Sávio en Dovbyk helpen koploper Girona aan afgetekende zege op Sevilla

Girona heeft op zeer overtuigende wijze afgerekend met Sevilla. De ploeg van trainer Michel kwam door Isaac Romero op een vroege achterstand, maar nog voor de twintigste minuut stond het 3-1 voor de Catalanen dankzij een hattrick van Artem Dovbyk. De Oekraïner had daar slechts zes minuten voor nodig. Landgenoot Viktor Tsygankov en Cristhian Stuani zorgden na rust voor de eindstand: 5-1. Girona staat met 52 punten bovenaan en heeft een wedstrijd meer gespeeld dan Real Madrid (51) en FC Barcelona (44).

Bij Girona had Michel zoals verwacht een basisplaats in huis voor Daley Blind, die met Juanpe het hart van de verdediging vormde. Ook Sávio mocht het vanaf het begin laten zien. De voormalig PSV'er stond links op het middenveld in de 4-4-2-formatie van de thuisploeg.

Sevilla kwam in de tiende minuut op voorsprong. Na een fraaie schijnbeweging van Suso bracht de middenvelder Adrià Pedrosa in stelling. De mee opgekomen linksback gaf op zijn beurt voor op Romero, die rond de penaltystip ongehinderd kon binnenschieten: 0-1.

De voorsprong van de Andalusiërs bleef zeer kort op het bord staan en daar had Sávio voor een groot deel verantwoordelijk voor. De Braziliaan gaf uitstekend voor op Dovbyk, die de bal bij de tweede paal knap binnenkopte: 1-1.

Ook bij het tweede doelpunt van Girona speelde Sávio een cruciale rol, door de bal na een fraaie dribbel in de loop van Portu te plaatsen. Laatstgenoemde legde breed op Dovbyk, die vervolgens op simpele wijze voor zijn tweede van de avond tekende: 2-1.

De 3-1 viel weer een paar minuten later en dit keer was Dovbyk zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor de treffer. De Oekraïner ontving de bal van Manchester City-huurling Yan Couto en sprintte vervolgens richting de zestien. Dovbyk keek op en haalde verwoestend uit.

Na de theepauze viel ook de 4-1. Na een prima bal van achteruit gaf Sávio andermaal uitstekend voor en dit keer was Tsygankov het middelpunt van de feestvreugde.

Vlak voor tijd maakte Stuani er zelfs nog 5-1 van. Een schitterende hoge steekpass van Barcelona-huurling belandde bij de tweede paal bij Miguel Gutiérrez, die perfect teruglegde op de vogelvrije Stuani: 5-1.

???????????? is de naam ?? De Oekraïner maakt in zes minuten(!) tijd een hattrick en Girona leidt opeens met 3-1 ?? Wat een fenomeen! ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaSevillaFC pic.twitter.com/W64cBclpgf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

Savio: ?????? ?????? ?? ???????????? ??????? ?? De doelpunten zijn vandaag van Oekraïense productie, maar de assists zijn van Braziliaanse schoonheid ? 4-1 Girona ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaSevilla pic.twitter.com/46uL8ILZxQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

