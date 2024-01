Saudische Pro League komt met statement over vertrek van Henderson

Saad Al Laazeez, de voorzitter van de Saudi-Arabische competitie, heeft gereageerd op het vertrek van Jordan Henderson. De Engelse middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar een succes werd zijn avontuur niet. Donderdag werd bekend dat Henderson transfervrij de overstap naar Ajax maakt.

"Dit hoort allemaal bij het voetbal en het leven, over de hele wereld", begint Al Lazeez het statement. "Soms lukt het mensen niet om zich aan te passen en zich thuis te voelen, ondanks de grootst mogelijke moeite. Dat kan invloed hebben op de prestaties, en leiden tot frustraties bij iedereen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Jordan is een goede jongen, en het is jammer dat de dingen niet goed hebben uitgepakt voor hem. Hij is de eerste die zal beamen dat hij volledige steun en respect heeft ontvangen. Dus iedereen heeft het geprobeerd, en we kunnen niemand de schuld geven."

"Ik ben blij dat de club (Al-Ettifaq, red.) snel gehandeld heeft", gaat Al Lazeez verder. "Dit is voor iedereen het beste. Aangezien er een akkoord werd bereikt over de financiële voorwaarden voor beëindiging van het contract, kan de club nu volop gebruikmaken van de winterse transferperiode en doorgaan."

Het lukte Henderson niet om te aarden in Saudi-Arabië, waardoor hij deze winter graag wilde vertrekken. Dat is nu dus gebeurd: bij Ajax tekende hij een contract tot medio 2026.

Daarnaast lijkt de kans groter dat de middenvelder met het dienstverband bij Ajax in beeld blijft bij Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, in aanloop naar het EK van komende zomer.

Henderson is nu al populair in Amsterdam. Vrijdagochtend meldde Ajax Life dat het shirt van de Engelsman nu al het snelst verkopende tenue van een Ajax-speler ooit is.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties