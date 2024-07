Saudische clubs concreet voor Steven Bergwijn: Ajax-speler kan ook naar twee ploegen uit topcompetities

Twee niet nader genoemde Saudische clubs hebben concrete toenadering gezocht voor Steven Bergwijn, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. De Ajax-aanvaller geniet ondertussen ook interesse van West Ham United en Olympique Marseille.

"De aanvaller van Oranje voerde vrijdag een gesprek met Ajax-trainer Francesco Farioli, die de buitenspeler graag wil behouden, maar het ook begrijpt als Bergwijn een nieuwe stap wil zetten", schrijft de journalist van de ochtendkrant.

Bergwijn geniet ondertussen van zijn vakantie, nadat hij met het Nederlands elftal werd uitgeschakeld op het EK. Engeland bleek in de halve finale met 2-1 te sterk voor het nationale elftal van Ronald Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax mikt volgens Verweij op een transfersom van tussen de 25 en 30 miljoen euro. De vleugelaanvaller werd in het seizoen 2022/23 voor iets meer dan 30 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

"Volgens bronnen binnen Ajax heeft Farioli grote plannen met Bergwijn", weet Verweij. "De Italiaan beseft echter ook dat de voormalig speler van PSV en Tottenham Hotspur samen met Brian Brobbey, Jorrel Hato en Kenneth Taylor een van de weinige spelers is die een grote transferwaarde vertegenwoordigt."

Het is alom bekend dat Ajax financieel een jasje uit moet doen na het wederom mislopen van Champions League-voetbal. Een vertrek van Bergwijn zou naast de fikse transfersom ook een behoorlijke kostenpost qua salaris schelen.

Volgens Verweij lijkt voor Marseille de transfersom 'te hoog'. Een vertrek naar West Ham is volgens de journalist interessanter. De 35-voudig international woonde in zijn tijd bij the Spurs immers ook al in Londen.

Op de linksbuitenpositie beschikt Ajax naast Bergwijn ook over talenten Mika Godts (19) en Carlos Forbs (20). Bovendien kan Naci Ünüvar daar uit de voeten, hoewel een tijdelijk vertrek van de Zaandammer niet uit te sluiten valt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties