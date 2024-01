‘Saudi’s willen naast Salah nóg een wereldster: speler bereid te vertrekken'

Saudi-Arabische clubs gaan in de zomer van 2024 proberen om Kevin De Bruyne naar het Midden-Oosten te halen, zo weet journalist Rudy Galetti te melden op X. Volgens de journalist van TV Dello Sport staat De Bruyne open voor de transfer.

Galetti schrijft dat het Saudi Public Investment Fund De Bruyne graag naar Saudi-Arabië ziet komen. De SPIF is eigenaar van Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Itiihad en Al-Ahli.

Bij welke club De Bruyne moet gaan spelen, is niet bekend. Wel deden er eerder geruchten in de rondte over een overstap van de Belgische superster naar het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

De Bruyne ligt tot medio 2025 vast bij Manchester City en denkt al na over zijn toekomst. Volgens Galetti staat de middenvelder niet onwelwillend tegenover een transfer naar de Golfstaat en is hij bereid om naar aanbiedingen te luisteren.

De Bruyne kwam dit seizoen nog maar weinig in actie. Hij liep vier maanden geleden een hamstringblessure op, maar zat afgelopen weekend tijdens het duel met Sheffield United (2-0 winst) alweer op de bank.

In totaal kwam de Belg 358 keer in actie voor the Citizens. Hij wist 96 keer het net te vinden en gaf maar liefst 153 keer een assist.

Het SPIF maakt er tevens geen geheim van dat het Mohamed Salah naar Saudi-Arabië wil halen. De Egyptenaar van Liverpool bedankte afgelopen zomer nog voor de stap, maar gaat in de zomer van 2024 hoogstwaarschijnlijk weer benaderd worden.

