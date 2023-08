‘Saudi-Arabië wil vanaf 2024 ook deelnemen aan UEFA Champions League’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 18:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:58

Saudi-Arabië hoopt dat vanaf 2024 ook één club uit dat land mee mag doen aan de Champions League. Dat melden verschillende media, waaronder het Italiaanse Corriere dello Sport. Sjeiks uit Saudi-Arabië zouden daartoe binnenkort een voorstel willen indienen bij de UEFA. Het is dus niet ondenkbaar dat Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Neymar over ruim een jaar weer te bewonderen zijn in het miljardenbal.

Vanaf het seizoen 2024/25 verandert het aantal teams dat deelneemt in de Champions League. Waar dat momenteel nog 32 is, wordt dat verhoogd naar 36. Saudi-Arabië hoopt daarvan te profiteren: het plan is dat de kampioen van dat land zich dan ook meteen plaatst voor de Champions League in het daaropvolgende seizoen.

Daarnaast zou een onderdeel van het Saudische voorstel zijn dat de hele structuur van de Champions League op de schop gaat. Zo zou de poulefase ingeruild worden voor één groep met 36 teams, waarbij elk team acht wedstrijden speelt vóór de knock-outfase. Op deze manier wordt niet alleen het aantal wedstrijden op het toernooi vergroot, maar maakt Saudi-Arabië zelf dus ook kans om mee te doen.

Saudi-Arabië zou niet het enige land zijn dat lid wordt van de UEFA en daarmee een of meerdere clubs afvaardigt aan de Champions League: Israël doet dat nu al. Daarnaast zijn er nog een aantal clubs die uit landen komen die slechts voor een deel in Europa liggen. Denk daarbij aan Turkije en Kazachstan, landen die grotendeels in Azië liggen.