Saudi-Arabië wil na WK voor mannen ook WK voor vrouwen organiseren

Donderdag, 19 oktober 2023 om 20:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:58

Saudi-Arabië wil naast het WK voor mannen ook het WK voor vrouwen organiseren. Dat heeft de technisch directeur van het vrouwenteam, Monika Staab, bekendgemaakt. Dat zou in 2035 moeten gebeuren, één jaar na het WK voor mannen.

Het WK voor mannen in 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Vier jaar later is het de beurt aan Marokko, Portugal en Spanje, terwijl er ook wedstrijden in Uruguay, Argentinië en Paraguay gehouden zullen worden. In 2034 is het de beurt aan Azië en Saudi-Arabië heeft al een bid ingediend om gastheer te zijn van dat toernooi.

Nu is het land in het Midden-Oosten dus ook geïnteresseerd in het WK voor vrouwen, dat een jaar later plaatsvindt. "Ik geloof dat er een glansrijke toekomst is", vertelde Staab op de Leaders Week-conferentie over de toekomst van het vrouwenvoetbal in Saudi-Arabië.

Het Saudische vrouwenteam bestaat pas sinds vorig jaar en heeft nog nooit deelgenomen aan een toernooi. "Het kost tijd om naar het WK te gaan", vertelde Staab. "Ik weet dat ze (de autoriteiten in Saudi-Arabië, red.) het WK voor mannen willen organiseren. Dus waarom dan ook niet het WK voor vrouwen in 2035? We creëren nu een team dat op zijn minst competitief kan zijn om op dat niveau te acteren."

Het idee van de Saudi's om het WK voor vrouwen te organiseren levert de nodige gefronste wenkbrauwen op. Het land wordt verweten mensenrechten te schenden en bovendien zijn seksuele activiteiten tussen personen van hetzelfde geslacht verboden. Een mogelijke straf daarvoor is de doodstraf. Daarnaast bestaan er zorgen over het algehele gebrek aan vrouwenrechten. Vele vrouwelijke voetballers zijn open over hun seksualiteit.

Tijdens het afgelopen WK voor vrouwen waren veel spelers bijzonder kritisch op de FIFA, dat plannen had om 'Visit Saudi' van het Saudische toeristenbureau toe te staan als sponsor. Nadat gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland hun teleurstelling daarover kenbaar maakten, besloot de FIFA verdere controverse te voorkomen en de Saudische sponsor te vermijden.

Waar het WK voor vrouwen in 2027 gehouden wordt, is nog onbekend. Mogelijk is Nederland één van de gelukkigen, daar het een gezamenlijk bid heeft ingediend met België en Duitsland. Ook Verenigde Staten-Mexico, Zuid-Afrika en Brazilië hengelen naar de organisatie van het toernooi.