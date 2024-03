Saudi-Arabië lanceert campagne om het WK in 2034 te organiseren

De voetbalbond van Saudi-Arabië heeft vrijdag officieel de campagne gelanceerd in een poging om het FIFA Wereldkampioenschap voetbal 2034 te mogen organiseren. Het officiële logo van het bid, de slogan en een korte film zijn inmiddels onthuld.

Wat is er gebeurd?

Nadat de Saudische voetbalfederatie (SAFF) in oktober 2023 zijn voornemen had aangekondigd om zich kandidaat te stellen voor het WK, is vrijdag officieel de campagne gelanceerd om het mondiale toernooi in 2034 voor de allereerste keer te organiseren. Dat gebeurt met de slogan 'Samen. Groeien'. De SAFF heeft ook het bidlogo, website en een korte film onthuld die het voetbal in Saudi-Arabië viert.

Wat de president van de SAFF zei

Yasser Al Misehal zei: "Het vertellen van ons voetbalverhaal aan de wereld is van enorm belang. En wij geloven dat 'Samen. Groeien' de perfecte, maar toch eenvoudige beschrijving is van onze aanpak om hopelijk over tien jaar het toernooi te organiseren."

"Bieden om een FIFA Wereldkampioenschap te organiseren wordt alleen mogelijk gemaakt door de snelle transformatie die het land doormaakt. We hebben ongekende vooruitgang geboekt in zowel het heren- als het damesvoetbal en ons bid is een open uitnodiging aan de wereld om met ons mee te doen aan deze spannende reis. Zoals we hebben bewezen toen we meer dan 100 nationaliteiten verwelkomden op de FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 in Jeddah, ziet de toekomst er rooskleurig uit als we samen groeien."

Wat het hoofd van de SAFF 2034 WK-bid eenheid zei

Hammad Albalawi zei: “Deze campagne wordt aangedreven door de hoop en dromen van 32 miljoen mensen in Saudi-Arabië. Het is onze verantwoordelijkheid om het best mogelijkebij de FIFA in te dienen, ons land trots te maken en het vertrouwen te vervullen dat door meer dan 130 mensen in ons is gesteld. Ledenverenigingen over de hele wereld die onshebben gesteund. Onder de noemer 'Visie 2030' en de onvoorwaardelijke steun van de leiders van ons land helpt sport om de passie en het potentieel van onze mensen te laten ontluiken. En zoals onze campagneslogan zegt, het bod van Saudi-Arabië -Arabië om het WK voetbal te organiseren in 2034 draait alles om deel uitmaken van een mondiale voetbalfamilie, waarbij fans, spelers en federaties allemaal naar elkaar toegroeien."

De slogan Samen. Groeien.

De slogan 'Samen. Groeien' wil zowel de snelle opkomst van Saudi-Arabië weergeven als de positieve impact die het organiseren van het toernooi zou hebben op het internationale voetbal en het WK voetbal zelf. De drie pijlers die ten grondslag liggen aan hetzijn: Groeiende mensen. Samen. – Groeiend voetbal. Samen. – Groeiende verbindingen. Samen. Saudi-Arabië heeft de afgelopen 6 jaar meer dan 100 internationale evenementen georganiseerd in bijna 40 sporten en de campagneslogan heeft tot doel de geest van die band weer te geven om te helpen een betere toekomst op te bouwen."

Het logo van het WK-bid

Het logo streeft ernaar de essentie van de jonge natie, de levendige samenleving en het rijke erfgoed van Saudi-Arabië weer te geven. Het bestaat uit met elkaar verweven rijen veelkleurige linten, die iconische voetbal- en culturele symbolen weergeven, en vormt het getal '34' – dat het jaar markeert waarin Saudi-Arabië ervan droomt het WK voetbal te organiseren. De vijf onderscheidende kleuren van het logo vertegenwoordigen de diversiteit van het land;, een symbool van warmte en vrijgevigheid;om valleien en bergen te weerspiegelen;is geïnspireerd op de koraalriffen van de Rode Zee;viert de bloeiende wilde bloemen; enmarkeert een opwindende nieuwe dageraad voor de natie.

Wat nu?

Saudi-Arabië hoopt het eerste land te worden dat een WK met 48 teams in één land organiseert en teams uit 6 confederaties verwelkomt. Bezoek Saudi2034bid.com om het traject van de bidcampagne te volgen. Fans kunnen de lancering van de bidcampagne steunen en vieren door de hashtags #Saudi2034bid en #GrowingTogether te gebruiken.