Sarina Wiegman toont zich activistisch en wil het in interview over iets anders dan voetbal hebben

De bondscoach van het Engelse dameselftal, Sarina Wiegman, is vrijdagavond in een interview met ITV ingegaan op het ‘kusschandaal’ dat de voetbalwereld in de zomer van 2023 in zijn greep hield.

Rubiales werd donderdag schuldig bevonden aan seksueel misbruik nadat hij Hermoso een kus op de mond gaf na de gewonnen WK-finale. Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf.

Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste. Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij in eerste instantie nog weigerde om op te stappen als bondsvoorzitter. Wel bood hij zijn excuses aan.



In een interview met de Britse journalist Piers Morgan gaf hij na een lange soap aan tóch af te zwaaien. Rubiales kreeg vervolgens van de FIFA nog een schorsing van drie jaar opgelegd. Door de schorsing mag de Spanjaard nergens op de wereld voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren.



De 47-jarige Spanjaard, die donderdag werd vrijgesproken van dwang, kreeg een boete van ruim 10.000 euro opgelegd. Ook mag hij een jaar lang niet binnen een straal van 200 meter van Hermoso komen en gedurende twaalf maanden geen contact met haar opnemen.

Vrijdagavond speelde Sarina Wiegman met het Engelse vrouwenelftal 1-1 gelijk op bezoek bij Portugal. Na afloop van het duel ging ze in gesprek met ITV in op de kwestie. “We moeten het er weer over hebben want het verandert de maatschappij. Ik sta achter de Spaanse speelsters.”

“Ze hebben zoveel moed om dit te doen en het zorgt wel voor verandering, maar er moet meer verandering komen”, toont Wiegman zich activistisch. “Het is gewoon heel jammer dat we niet over voetbal kunnen hebben, maar we moeten hierover praten”, voegde de Nederlandse eraan toe, die haar UEFA Women's Coach of the Year-prijs 2023 opdroeg aan het Spaanse damesteam.