Sarina Wiegman plaatst zich met Engeland voor halve finale op WK Vrouwen

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 14:32 • Wessel Antes • Laatste update: 14:37

Bondscoach Sarina Wiegman heeft zich met Engeland geplaatst voor de halve finale op het WK Vrouwen. In het Olympisch Stadion in Sydney waren the Lionesses met 2-1 te sterk voor Colombia. Voor rust kwam het elftal van Wiegman nog op achterstand door een doelpunt van Leicy Santos, maar goals van Lauren Hemp en Alessia Russo bepaalden de eindstand in het voordeel van Engeland.

De Engelse vrouwen hadden in de eerste helft hun handen vol aan Colombia, dat als underdog dapper de strijd aanging. Dat leverde het Zuid-Amerikaanse land vlak voor rust zelfs een voorsprong op. Een fraai schot van Atlético Madrid-aanvalster Santos vloog ineens over doelvrouw Mary Earps heen: 0-1. Daarbij mag gezegd worden dat de keepster van Manchester United meer had kunnen doen. Het elftal van Wiegman liet zich door het tegendoelpunt echter niet ontmoedigen en kwam zelfs voor rust al langszij. Werder Bremen-keepster Catalina Pérez liet een bal tot tweemaal toe los, waarna Hemp kon profiteren. Van dichtbij mocht de spits van Manchester City in een leeg doel binnen tikken: 1-1.

GOAL ?? | Leicy Santos schiet Colombia vlak voor rust op voorsprong tegen het Engeland van Sarina Wiegman: 0-1. Kijk live mee ? https://t.co/r3JT6d1j0x#FIFAWWC?? #ENGCOL pic.twitter.com/ZE4Dd7Pdcd — NOS Sport (@NOSsport) August 12, 2023

Na rust kwam Engeland een stuk sterker uit de kleedkamer. Dat leidde in minuut 63 tot het winnende doelpunt. Bayern München-middenvelster Georgia Stanway stuurde Arsenal-aanvalster Russo weg met een steekbal, die op ietwat gelukkige wijze door de benen van een Colombiaanse verdedigster rolde. Russo toonde zich vervolgens een ware afmaakster, door vanuit een lastige hoek knap raak te schieten: 2-1. In het slot van de wedstrijd slaagde Colombia er niet in de rug te rechten, waardoor Wiegman en haar vrouwen het woensdag in de halve finale mogen opnemen tegen Australië. Het gastland speelde zaterdagochtend al tegen Frankrijk en wist na een 0-0 remise de strafschoppenserie te winnen.