Sarina Wiegman kandidaat om Southgate op te volgen bij Engelse mannen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 17:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:46

Mocht Gareth Southgate vertrekken als bondscoach van Engeland, dan gaat de Engelse voetbalbond overwegen om Sarina Wiegman aan te stellen als zijn opvolger. Dat geeft Mark Bullingham, een van de bestuurders van de FA, aan in gesprek met ESPN. Wiegman leidde de Engelse voetbalvrouwen donderdag voor de eerste keer in de historie naar een WK-finale.

Wiegman ligt nog tot medio 2025 vast bij de Engelse vrouwen. Momenteel wordt ze ook gelinkt aan het vrouwenteam van de Verenigde Staten, daar bondscoach Vlatko Andonovski bekendmaakte daar te vertrekken. Bullingham hoopt niet dat Wiegman de overstap maakt. "Ik ben heel blij met waar ze mee bezig is, en ik hoop dat ze nog lang zo doorgaat."

Mocht Southgate, die nog tot en met het EK van 2024 vastligt bij de Engelse mannen, vertrekken, dan is Wiegman dus een optie voor de FA om hem op te volgen. "Waarom moet het een man zijn?", vraagt Bullingham zich af. "Ons antwoord zal altijd zijn dat we op zoek zijn naar de beste persoon voor de baan. Als dat een vrouw is, waarom niet? Sarina doet het geweldig, ik hoop dat ze nog heel lang doorgaat. Ze kan elke baan aan."

Mocht Wiegman ooit de beslissing maken om een mannenteam te gaan trainen, 'dan zal dat leiden tot een interessante discussie', denkt Bullingham. "Maar dat is aan haar, toch? Ik denk niet dat we het moeten zien als een stap omhoog. Als zij in de toekomst besluit om een andere richting in te slaan, dan denk ik dat ze daar heel goed toe in staat is."