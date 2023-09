Santiago Giménez staat nu al op 10 goals bij opnieuw winnend Feyenoord

Zaterdag, 30 september 2023 om 18:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:35

Feyenoord heeft zaterdag voor de vijfde keer op rij gewonnen in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd met name dankzij een sterke tweede helft met 3-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Arne Slot komt dankzij de thuisoverwinning op een punt van koploper PSV, dat later deze zaterdag aantreedt tegen FC Volendam. Santiago Giménez bereikte in de zevende speelronde de grens van tien doelpunten, wat erg goed viel bij de supporters van de Rotterdamse club.

Slot koos tegen Go Ahead voor dezelfde elf namen als woensdag tegen Ajax, dat met 0-4 werd verslagen. Timon Wellenreuther stond dus onder de lat bij Feyenoord. De Duitse sluitpost zag een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Quinten Timber waren de controleurs op het middenveld, terwijl Calvin Stengs achter spits Giménez stond. Yakuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links) bestreken de flanken. Onder meer Ramiz Zerrouki, Bart Nieuwkoop en Alireza Jahanbakhsh begonnen op de bank. Voorafgaand aan de ontmoeting in De Kuip was er een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers van het schietincident in Rotterdam van donderdag.

?? Calvin Stengs tikt de 2-0 binnen na een perfecte voorzet van Quilindschy Hartman! ??#feygae — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023

Feyenoord was wel sterker in de beginfase, die desondanks niet heel opwindend was. Go Ahead probeerde gaandeweg de eerste helft steeds vaker aanvallen op te zetten en bang waren de bezoekers absoluut niet voor de regerend kampioen. Aan de andere kant had Giménez pech dat hij een goede voorzet van Paixião niet tot doelpunt kon verwerken. Feyenoord leek via Minteh op 1-0 te komen vlak voor rust, maar arbiter Jochem Kamphuis oordeelde na een check bij de VAR anders. Wieffer maakte in aanloop naar de goal hands in duel met Jamal Amofa, waardoor er een streep ging door de openingstreffer van Feyenoord.

In blessuretijd van de eerste helft viel de 1-0 voor Feyenoord alsnog. Minteh ontdeed zich in de zestien van zijn bewakers, om vervolgens doelman Jeffrey de Lange door de benen te spelen. Toch nog een voorsprong kort voor rust voor Feyenoord, dat tien minuten na de hervatting op 2-0 kwam. Hartman gaf de bal binnen de zestien voor richting de tweede paal, waar Stengs van dichtbij geen fout maakte. Giménez bleef daarna zoeken naar zijn tiende treffer van dit Eredivisie-seizoen en had pech toen zijn schot de paal raakte. Dertien minuten voor tijd kon de Mexicaanse goalgetter alsnog juichen. Hij ontving de bal met zijn rug naar het doel, draaide weg van zijn tegenstander en schoot onberispelijk raak in de rechterhoek. Giménez werd daarna onder applaus vervangen door Ayase Ueda.

Santiago Gimenez maakt goal nummer ?? van het seizoen! ????#feygae — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023

Dankzij de 3-0 van Giménez was alle spanning verdwenen in Rotterdam-Zuid, al deed Go Ahead in de slotfase nog wel iets terug via invaller Sylla Sow. Verder liet Feyenoord het niet komen en de nummer twee in de Eredivisie beleeft dus een prima generale voor de lastige uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de groepsfase van de Champions League van aanstaande woensdag.