Santiago Giménez slechts Talent van de Maand: concurrent pakt hoofdprijs

Vrijdag, 5 mei 2023 om 20:10 • Wessel Antes • Laatste update: 20:26

Luuk de Jong is uitgeroepen tot ‘Eredivisie Speler van de Maand’ april. De aanvoerder en spits van PSV is verkozen op basis van statistieken en stemmen van voetbalfans. Santiago Giménez, die net als De Jong nog in de race is voor de topscorerstitel, moet genoegen nemen met zijn eerste ‘Johan Cruijff Talent van de Maand’-prijs. Het is alweer de vijfde maand waarin een PSV’er wordt uitgeroepen tot beste speler. Eerder vertegenwoordigden Xavi Simons en Cody Gakpo de Eindhovense eer. Beide internationals wonnen de uitverkiezing tweemaal.

De Jong speelde in de maand april vier Eredivisie-duels, waarin hij goed was voor zes doelpunten en één assist. Daarmee wist hij zijn seizoenstotaal in een maand tijd te verdubbelen naar twaalf. Met name in het thuisduel met rivaal Ajax (3-0) was De Jong van grote waarde. Door zijn twee treffers tegen de Amsterdammers heeft PSV de beste papieren in handen voor de tweede plek in de Eredivisie, en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong is de vijfde 'Speler van de Maand' namens PSV dit seizoen.

Ook Giménez speelde in april vier wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij telkens wist te scoren en één assist gaf. Giménez staat inmiddels, net als De Jong en Vangelis Pavlidis (AZ), op twaalf competitiedoelpunten dit seizoen. Alleen Anastasios Douvikas (14), Sydney van Hooijdonk (15) en Xavi Simons (15) vonden vaker het net. De race om de topscorerstitel ligt dus nog volledig open in de Eredivisie. Met wedstrijden tegen lager geklasseerde elftallen als Excelsior (uit), Go Ahead Eagles (thuis), FC Emmen (uit) en Vitesse (thuis) voor de boeg kan Giménez zijn seizoenstotaal wellicht nog flink opkrikken.

Naast De Jong is PSV’er Guus Til opgenomen in het ‘Eredivisie Elftal van de Maand’ voor april. Giménez krijgt gezelschap van zijn teamgenoten Orkun Kökçü en Igor Paixão. Ajax levert deze maand met Jorge Sánchez slechts één speler af. De Mexicaan mocht door de afwezigheid van Devyne Rensch in meerdere wedstrijden starten. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (3-1 winst) maakte Sánchez de openingstreffer namens de Amsterdammers.

Eredivisie Elftal van de Maand april: Van Gassel (Excelsior); Sánchez (Ajax), Mirani (Volendam), Pinto (Sparta Rotterdam); Til (PSV), Kökçü (Feyenoord), Reijnders (AZ); Giménez (Feyenoord), Kramer (RKC Waalwijk), De Jong (PSV), Paixão (Feyenoord).