Santiago Gimenez reageert op mislukte panenka: ‘Ik heb erop geoefend’

Zaterdag, 4 november 2023 om 22:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:18

Santiago Gimenez heeft voor de camera van ESPN gereageerd op zijn mislukte panenka. De Mexicaanse goaltjesdief kreeg tijdens de wedstrijd bij RKC Waalwijk, bij een 1-1 stand, de uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Zijn panenka vloog echter over.

RKC en Feyenoord gingen zaterdagavond met een 1-1 tussenstand rusten. Denilho Cleonise had de score geopend, waarna Quinten Timber in de 35ste minuut voor de gelijkmaker zorgde.

Vlak voor rust kreeg Feyenoord de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, toen Shawn Adewoye in zijn eigen strafschopgebied een overtreding beging op Gimenez. De verdediger kreeg na inmenging van de VAR zelfs rood, omdat Gimenez was doorgebroken.

De spits van Feyenoord mocht vervolgens vanaf elf meter aanleggen om zijn veertiende treffer van het seizoen te maken. Hij probeerde het met een panenka, maar die ging hopeloos over.

Een zeer pijnlijke misser van Santiago Gimenez ??#rkcfey pic.twitter.com/M7VH1TryJ3 — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2023

Daarmee bewees de normaal zo koele doelpuntenmaker zijn ploeggenoten en fans een slechte dienst. "Ik heb volgens mij twaalf strafschoppen genomen in mijn carrière en heb altijd een hoek gekozen", vertelt Gimenez bij ESPN. "Ik had besloten dat ik de volgende zou chippen. Ik wist niet wanneer en waarom, maar uiteindelijk was het vandaag. Ik heb erop geoefend tijdens trainingen, maar vandaag ging hij over."

Uiteindelijk kwam het nog goed voor Feyenoord. Bart Nieuwkoop scoorde halverwege de tweede helft en bezorgde zijn ploeg daarmee een waardevolle driepunter. Gemakkelijk ging het echter niet, ook niet tegen tien man. "Ze hebben erg snelle spelers, dus in de counter waren ze erg goed. Dat is waarom het een lastig team is."

Gimenez wist dit seizoen al dertien keer te scoren in Eredivisie-verband, maar staat nu twee duels droog. Vorige week kwam de in Argentinië geboren Mexicaan ook niet tot scoren in het verloren duel met FC Twente (2-1). "Ik ben altijd teleurgesteld als ik geen doelpunten maak, maar ik weet dat het erbij hoort", vertelt Gimenez. "Ik moet blijven werken en geloven dat de doelpunten weer komen. Het zijn pas twee wedstrijden zonder doelpunt, dus ik heb er vertrouwen in dat het de volgende wedstrijd komt."

Met de zege doen de Rotterdammers wat zij moesten doen, helemaal omdat PSV eerder op de avond met liefst 0-6 won bij Heracles Almelo. De achterstand op de Eindhovenaren bedraagt zeven punten. Wel kwam er goed nieuws uit Kralingen, waar Excelsior in blessuretijd een gelijkspel uit het vuur sleepte tegen AZ. Feyenoord staat daardoor in punten gelijk met de Alkmaarders (26). Twente kan zondag weer over de Rotterdammers heen klimmen.