Santiago Gimenez laat zich onmiddellijk gelden bij AC Milan en krijgt direct een liefkozende bijnaam

Santiago Gimenez heeft tijdens zijn eerste weken als spits van AC Milan direct een uitstekende indruk achtergelaten. De spits die deze winter overkwam van Feyenoord maakte zaterdagavond zijn eerste treffer voor i Rossoneri.

In het lastige uitduel met Empoli, waar Fikayo Tomori vlak na rust tegen een rode kaart aanliep, verscheen de Mexicaanse aanvaller niet aan de aftrap. Direct na rust kwam hij wel tussen de lijnen en was hij de vervanger van Tammy Abraham.

Christian Pulisic kwam tevens binnen de lijnen en nadat de Amerikaan de assist op Rafael Leão had verzorgd, was hij ook de aangever toen Gimenez zijn eerste treffer in Milanese dienst binnen knalde.

Zo luisterde Gimenez zijn tweede wedstrijd op met een doelpunt, nadat hij bij zijn debuut al voor een assist had getekend. La Gazzetta dello Sport zag een 'superaanval' ontstaan in het tweede bedrijf, toen Pulisic, Leão, João Félix en Gimenez de voorhoede vormden.

"Pulisic, Joao Felix, Leao en Gimenez zijn de vier sterren die de fans van i Rossoneri zullen vermaken, of beter gezegd, laten dromen", tekent het blad op. Gimenez is de eerste Mexicaan ooit die scoort namens AC Milan en pas de derde die dat doet in de Serie A.

"De fans hebben nog maar één gedachte: Milan heeft een spits gevonden", vervolgt de roze sportkrant. "Als Santi goed op dreef raakt en net als in Nederland elk uur een doelpunt blijft maken, dan is hij met een transfersom van iets meer dan 30 miljoen euro een koopje."

De vergelijking met Christian Vieri, de legendarische Italiaanse spits, wordt snel gemaakt. Volgens La Gazzetta doet de speelstijl van de eveneens linksbenige Gimenez aan de topspits van weleer denken.

Bovendien krijgt de aanvalsleider direct een bijnaam. "Bovenal herhaalde iedereen het woord dat ze tot tien dagen geleden nog nooit hadden gehoord, maar dat nu overal wordt doorgegeven: Bebote. Dat is zijn bijnaam, het betekent kind.