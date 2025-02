Santiago Gimenez laat vlak na transfernieuws van zich horen met reactie op Fabrizio Romano

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die reageert op transfergoeroe Fabrizio Romano.

De 23-jarige spits lijkt te bevestigen dat hij vertrekt bij Feyenoord. Gimenez reageert via Instagram met een hartje op de post waarin Romano zijn kenmerkende ‘Here We Go’ afvuurt. Volgens de journalist vliegt de Mexicaan zaterdag al naar Italië om zijn transfer naar AC Milan af te ronden.

Milan betaalt volgens Romano ‘meer dan’ 35 miljoen euro inclusief bonussen voor Gimenez. Feyenoord heeft ook een doorverkooppercentage bedongen. Met zijn naderende vertrek naar I Rossoneri gaat Gimenez de boeken in als recordtransfer van Feyenoord.

Het vorige record stond op naam van Mats Wieffer, die de Rotterdammers afgelopen zomer inruilde voor Brighton & Hove Albion en zijn club 32 miljoen euro opleverde. Voor Gimenez komt spoedig een droom uit.