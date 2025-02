Santiago Gimenez krijgt mogelijk al héél snel te maken met serieuze concurrent bij AC Milan

AC Milan onderzoekt de mogelijkheid om João Félix over te nemen van Chelsea, dat meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg. Ook Aston Villa zou belangstelling hebben in de Portugees, die bij Chelsea op een dood spoor lijkt te zitten.

Zaterdag meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Gimenez op zaterdag nog naar Milaan reist voor een medische keuring. Als hij die doorstaat, zal hij een contract tekenen bij de Italiaanse club.

“Volgens bronnen dichtbij de transfer van Gimenez betaalt AC Milan 32 miljoen euro aan Feyenoord en bevat de deal 3 miljoen aan bonussen”, aldus RTV Rijnmond. “Daarnaast heeft Feyenoord een doorverkoopclausule van 10% bedongen.”

Mogelijk krijgt Gimenez dus al snel te maken met een nieuwe concurrent. Milan beschikt na de transfer van Álvaro Morata naar Galatasaray, die voor één seizoen wordt verhuurd met de optie op nog een seizoen en een optie tot koop, nog over Tammy Abraham en Luka Jovic als spitsen. Milan zou naast Gimenez nu ook de zinnen hebben gezet op Félix.

De Portugees zit onder Enzo Maresca vaker op de bank dan hem lief is en zou alles op alles zetten om komende winter nog te vertrekken bij Chelsea. Aston Villa is al geruime tijd in de markt voor Félix, maar krijgt nu dus concurrentie van Milan.

Villa is na het vertrek van Jhon Durán naar Al-Nassr op zoek naar aanvallende versterkingen. De onderhandelingen met Manchester United over een transfer van Marcus Rashford bevinden zich in de laatste fase.

De 27-jarige aanvaller moet tot het einde van het seizoen gehuurd worden van Manchester United. De verwachting is dat the Villains ook een optie tot koop zullen bedingen. Unai Emery denkt dat hij de rechtspoot kan helpen met het terugvinden van zijn vorm.