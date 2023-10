Santiago Gimenez krijgt dilemma's voorgeschoteld: ‘Hem ken ik niet...’

Maandag, 9 oktober 2023 om 15:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:37

Santiago Gimenez verkiest het Aztekenstadion in Mexico-stad boven De Kuip. Dat zegt de spits van Feyenoord in gesprek met ESPN, dat hem meerdere dilemma's voorlegt. Als Gimenez door verslaggever Milan van Dongen wordt gevraagd naar tortilla’s of Nederlandse pannenkoeken kiest hij toch voor het traditioneel Mexicaanse gerecht.

Kiezen tussen Jaime Lozano, de bondscoach van Mexico, en Feyenoord-trainer Arne Slot vindt hij lastig. Dat geldt eveneens voor het winnen van de Gold Cup met Mexico of landskampioen worden met Feyenoord. Ook bij dit dilemma weigert hij een keuze te maken.

Gimenez wordt ook gevraagd om te kiezen tussen de legendarische Mexicaanse zanger Vicente Fernández en Lee Towers. De artiestennaam van de 78-jarige Nederlandse zanger doet bij de spits echter geen belletje rinkelen. Ook niet als hem verteld wordt dat Towers altijd met een gouden microfoon zingt. “Nee, hem ken ik niet...”, reageert Gimenez.

Tot slot krijgt de doelpuntenmachine van Feyenoord ook nog het dilemma voorgelegd of de strafschop die Arjen Robben op het WK 2014 namens Oranje in de achtste finale versierde tegen Mexico terecht was of niet. “Voor mij was het een penalty”, zo luidt het antwoord van Gimenez.

De Mexicaans international is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Rotterdammers en kan ook deze jaargang uitstekende cijfers overleggen. In de eerste acht Eredivisie-duels wist hij het net maar liefst twaalf keer te vinden.

Slot sloot zondag niet uit dat Giménez al in de winter vertrekt bij Feyenoord. De spits verkeert in absolute bloedvorm en scoorde zondag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 winst) beide goals van de Rotterdammers.