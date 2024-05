Sankt Pauli keert na dertien jaar afwezigheid terug naar de Bundesliga

In navolging van Holstein Kiel is ook Sankt Pauli erin geslaagd te promoveren naar de Bundesliga. De ploeg uit Hamburg had aan een punt tegen de al gedegradeerde hekkensluiter VfL Osnabrück genoeg om zich komend seizoen te melden op het hoogste Duitse niveau en nam het zekere voor het onzekere: 3-1. St. Pauli keert daarmee na dertien jaar terug naar de Bundesliga.

Bijzonderheden:

Oladapo Afolayan zorgde al in de zevende minuut voor gejuich in het Millerntor-Stadion. De Engelsman tikte bij de tweede paal binnen na een fraaie aanval over meerdere schijven: 1-0.

Diezelfde Afolayan zorgde een klein kwartier na rust voor de 2-0. Na een aanval over links belandde de bal opnieuw perfect voor de voeten van de rechtsbuiten, die met een simpele schuiver voor zijn tweede van de middag tekende.

Marcel Hartel zorgde in minuut 68 dat het laatste beetje promotiespanning volledig verdween. Afolayan gaf ditmaal scherp voor, Hartel rondde dankbaar af via een kopbal: 3-0. De eretreffer van Lars Kehl, die in blessuretijd een strafschop benutte, was er één voor de statistieken.

Zaterdag verzekerde Holstein Kiel zich al van promotie. De Noord-Duitsers komen komend seizoen voor het eerst de geschiedenis uit in de Bundesliga. Fortuna Düsseldorf promoveert mogelijk ook nog. Die club neemt het in de play-offs op tegen de nummer zestien van de Bundesliga, op dit moment FC Union Berlin.

