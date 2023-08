‘Sangaré onderhandelt na Bayern München met nóg een Europese topclub’

Maandag, 14 augustus 2023 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:07

De kans is enorm dat Ibrahim Sangaré nog deze maand vertrekt bij PSV. De 25-jarige middenvelder onderhandelt momenteel met Paris Saint-Germain over een overgang, zo meldt RMC Sport. De Parijzenaren proberen Sangaré uit handen te houden bij Bayern München, dat eveneens serieus geïnteresseerd is.

PSV weet dat Sangaré elk moment kan vertrekken. De Ivoriaans international beschikt in zijn contract over een ontsnappingsclausule ter waarde van 37,5 miljoen euro. Een lang onderhandeltraject met PSV zal er niet komen: de Eindhovenaren werken alleen mee indien het volledige bedrag op tafel komt. Daarmee wordt Sangaré overigens de derde duurste uitgaande transfer ooit bij PSV, na Cody Gakpo (Liverpool) en Hirving Lozano (Napoli).

Sangaré heeft de grootmachten deze zomer voor het uitkiezen. De verdedigende middenvelder is bij PSG in beeld als vervanger van Marco Verratti, die in de clinch ligt met de clubleiding en mogelijk naar Saudi-Arabië vertrekt. PSG wil naast een controlerende middenvelder ook nog een creatieveling aan die linie toevoegen, zo weet journalist Fabrice Hawkins van RMC Sport.

Naast PSG en Bayern München aast vanuit de Premier League ook Nottingham Forest op de handtekening van Sangaré. Voor de fysiek sterke middenvelder betaalde PSV in de zomer van 2020 een transfersom van zo'n zeven miljoen euro aan Toulouse. De middenvelder kwam tot dusver tot 136 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij 14 keer scoorde en 9 assists gaf. De Eindhovenaren staan op het punt om Jerdy Schouten als vervanger voor Sangaré aan te trekken. De middenvelder komt over van Bologna.