Sancho neemt wraak op Ten Hag: ‘Geloof niet wat hij zegt! Dit is niet waar’

Zondag, 3 september 2023 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Jadon Sancho komt met een hard statement in reactie op zijn manager Erik ten Hag. De vleugelspits van Manchester United werd buiten de wedstrijdselectie gelaten door de Nederlandse coach voor de topper tegen Arsenal (3-1 verlies) en kan zich totaal niet vinden in de verklaring van Ten Hag daarover. "Geloof alsjeblieft niet wat je leest!", schrijft Sancho op zijn socialmediakanalen.

Manchester United kwam in Londen net tekort voor een resultaat. Door doelpunten diep in blessuretijd van Declan Rice en Gabriel Jesus werd met 3-1 verloren. Na afloop verklaarde Ten Hag waarom Sancho niet eens op de bank zat. "Op basis van prestaties op training hebben we hem niet geselecteerd", aldus de manager. "Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. Daarom werd hij voor deze wedstrijd niet geselecteerd."

Volgens Sancho klopt het verhaal van Ten Hag niet. "Ik zal niet toestaan dat mensen dingen vertellen die compleet onwaar zijn", zegt de linksbuiten, die in 2021 voor liefst 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund maar zijn transfersom nog niet heeft kunnen terugbetalen. "Ik heb mezelf deze week heel goed gedragen tijdens de training."

"Ik geloof dat er andere redenen voor deze kwestie zijn waar ik niet op in zal gaan", vervolgt Sancho. "Ik ben al langere tijd de zondebok en dat is niet eerlijk! Alles wat ik wil is voetballen met een lach op mijn gezicht en bijdragen aan het team. Ik respecteer alle beslissingen die genomen zijn door de staf. Ik speel met fantastische spelers. Ik ben dankbaar dat ik dat mag doen en weet dat elke week een uitdaging is. Ik zal blijven vechten voor ons logo, wat er ook gebeurt!"