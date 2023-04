‘Sancho keert liever vandaag dan morgen terug bij Borussia Dortmund’

Zaterdag, 29 april 2023 om 14:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:49

Jadon Sancho heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer bij Borussia Dortmund, stelt de Süddeutsche Zeitung. De buitenspeler is onder Erik ten Hag niet altijd verzekerd van een basisplaats en wil middels een verhuurperiode bij zijn voormalige werkgever weer veel aan spelen toekomen. Sancho droeg tussen 2017 en 2021 al het shirt van Dortmund en verdiende daar zijn megatransfer naar Manchester United van 85 miljoen euro.

De geruchten komen naar voren in een stuk over Donyell Malen. De Nederlander is de laatste weken op stoom en wist vijf keer te scoren in zijn laatste zes wedstrijden. Vrijdagavond kwam BVB echter niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen VfL Bochum. Waar Malen eerder dit seizoen soms negentig minuten op de bank zat te verpieteren, grijpt hij nu de rol als een van de dragende spelers. De vermeende miskoop van dertig miljoen laat zien het scoren nog niet verleerd te zijn.

Bij Dortmund hadden ze verwacht en gehoopt dat Malen in de zomer van 2021 meteen de handschoen zou oppakken die Sancho achterliet. De Engelsman vertrok voor 85 miljoen euro naar United en zijn statistieken (50 goals en 64 assists in 137 wedstrijden) kan Malen nog niet aan tippen. De huidige situatie van Sancho ziet er echter een stuk minder rooskleurig uit. De buitenspeler lag bij United lang in de lappenmand met een blessure en zou nu zelfs peinsen over een vertrek.

De Süddeutsche Zeitung schrijft dat de 23-voudig Engels international 'nog liever vandaag dan morgen terugkeert bij Dortmund'. Op huurbasis, welteverstaan. Sancho heeft nog een contract tot medio 2026 en United zal hem niet zomaar willen laten gaan. In bijna twee jaar tijd kwam de flankspeler tot 71 wedstrijden, 11 goals en 5 assists op Old Trafford. Wel maakte hij in alle afgelopen twaalf wedstrijden speelminuten. Slechts twee keer maakte hij de negentig minuten vol.