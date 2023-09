Sánchez vindt drie dagen na Deadline Day een nieuwe club en gaat CL in

Maandag, 4 september 2023 om 19:12 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:33

Davinson Sánchez vertrekt definitief naar Galatasaray, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond. De 27-jarige mandekker stond deze zomer ook in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, dat in hem een geschikte vervanger van André Ramalho zag. Nu is dus duidelijk dat Sánchez definitief naar Turkije verkast.

Galatasaray betaalt inclusief bonussen ‘tussen de tien en vijftien miljoen euro’ voor de 54-voudig international van Colombia, zo klinkt het. Sánchez wordt binnen nu en 24 uur medisch gekeurd in zijn thuisland alvorens hij zijn handtekening gaat zetten onder een vierjarig contract. Daardoor komt er na zes jaar een einde aan zijn periode bij Tottenham Hotspur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Spurs betaalden Ajax in de zomer van 2017 liefst 42 miljoen euro voor de mandekker, die toen pas één jaar in Nederland speelde. Dat was destijds de grootste uitgaande transfer van Ajax in de clubhistorie. De Colombiaan speelde in zijn enige seizoen bij de Amsterdammers 46 wedstrijden en haalde de Europa League-finale, maar die werd verloren van Manchester United (0-2).

Sánchez was in zijn eerste jaren in Londen telkens goed voor ongeveer dertig wedstrijden, maar zijn perspectief veranderde afgelopen seizoen. De Colombiaan werd eind april nog massaal uitgefloten door zijn eigen supporters. Na afloop zei Hugo Lloris, destijds de captain van de club uit Noord-Londen, geen begrip op te kunnen brengen voor de reactie van de fans. "Ik voel echt met hem mee, dit gun je niemand. Ik heb dit in mijn loopbaan nog nooit gezien. Het begon al toen hij het veld betrad! Deze speler vecht al jaren voor deze club, dus dit is een heel droevig verhaal. Het is slecht voor de club, voor de supporters en voor de speler zelf."