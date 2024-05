Samuel Eto'o gaat diep door het stof na heftige tirade tegen bondscoach

Een opvallende twist in het conflict tussen Samuel Eto'o, de Kameroense voetbalbond (FECAFOOT) en Marc Brys. Eto'o, tegenwoordig bondsvoorzitter van FECAFOOT, ging volledig tekeer tegen de onlangs aangestelde bondscoach Brys. De Belg werd ontslagen, maar heeft zijn baan binnen enkele dagen teruggekregen. Eto'o heeft zijn excuses aangeboden.

Brys werd in april door het Kameroense ministerie van Sport aangesteld als nieuwe coach. Eto'o, die een belangrijke stem heeft binnen de voetbalbond van het land, zegt dat hij niets te zeggen had over de aanstelling van Brys.

?? L’échange entre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT et Marc Brys, sélectionneur des Lions indomptables. ?????? « Bienvenue chez vous ! » En marge de cette rencontre, vive altercation entre Eto’o et Cyrille Tollo, conseiller au MINSEP. pic.twitter.com/NOhrMjpd0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 28, 2024

In een video die de afgelopen dagen rondging is te zien hoe Eto'o woedend was op Brys. "Jij bent geen trainer omdat iemand anders je aangesteld heeft, maar omdat ik je aangesteld heb. En jij hebt veel mankementen als trainer. Blijf hier, want anders...”, zei Eto'o onder meer.

"Ik ben de voorzitter. Wat jij doet, dat beslis ik. Zou ik zo moeten doen in België? Zo praat je niet tegen mij. Ga zitten en we werken. Wat is dit voor circus?” Om autoriteit te winnen begon Eto'o tegen Brys over zijn eigen trainerscarrière. "Ja, dat was voor drie weken", refereerde Brys aan de interim-periode van Eto'o in 2015 bij Antalyaspor.

Met die woorden verloor Brys het laatste beetje sympathie. "Ja, en ik was een heel, heel grote speler. Een geweldige speler. Als je nu door die deur gaat, kom je nooit meer terug", aldus Eto'o.

Eind goed, al goed

In de nasleep van het opmerkelijke incident besloot Eto'o om Martin Ndtoungou Mpili aan te stellen als interim-bondscoach. Echter besloot Mpili om twee dagen na zijn aanstelling op te stappen.

Après avoir assuré à Marc Brys qu’il allait être viré, Samuel Eto’o revient sur cette petite altercation et demande pardon. Il indique aussi que lui et Brys travailleront main dans la main pour la réussite de notre équipe nationale et que le coach aura tout son soutient.?????? pic.twitter.com/fbTRIfKxcj — ?????????????? ?????????????????????? ?????? (@JoueursCMR) May 30, 2024

De Kameroense bond ging een verzoeningsgesprek aan met Brys. Blaise Djounang, de secretaris-generaal van de Kameroense Voetbalbond, wist de Belgische oefenmeester te overtuigen om toch te blijven.

Eto'o bood vervolgens op een persconferentie zijn excuses aan aan Brys. "Ik ben blij dat ik met de coach heb gesproken, die ik bedank terwijl ik mijn excuses aanbied voor de vorige ontmoeting. Ik weet dat uw missie ondanks uw ervaring niet gemakkelijk zal zijn, maar weet dat u hier onze steun zult hebben", aldus Eto'o, die verder onder meer om 'vergiffenis' vroeg.

