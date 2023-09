Samenwerking met Bruggink bevalt uitstekend: Streuer (72) langer bij FC Twente

Woensdag, 6 september 2023 om 23:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:38

Jan Streuer blijft langer aan FC Twente verbonden. Voetbal International weet te melden dat de beleidsbepaler in ieder geval tot en met de winterse transferperiode met technisch directeur Arnold Bruggink zal blijven samenwerken. Onder het bewind van Streuer, in het verleden ook als speler actief bij de club, is de club weer uitgegroeid tot stabiele subtopper in de Eredivisie.

De inmiddels 72-jarige Streuer gaf het stokje op 1 juli jongstleden over aan Bruggink, die daarmee de nieuwe technisch directeur van de club werd. Streuer was bereid om zijn werkzaamheden tot het einde van de lopende transferperiode voor te zetten. "Arnold en ik werken vanaf zijn eerste werkdag heel prettig samen, we hebben een goede klik", liet Streuer eerder weten. "Er is veel te doen bij de club: met name als het gaat om transfers is het en blijft het een drukke tijd. Ik ben graag bereid - in ieder geval tot aan het sluiten van de transferwindow op 1 september - mij in te blijven zetten voor FC Twente."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De samenwerking met Bruggink is dusdanig goed bevallen, dat een langere samenwerking spoedig officieel wordt gemaakt. Streuer trad in de zomer van 2020 aan als de technische baas bij FC Twente. Onder zijn bewind wisten de Tukkers zich op te klimmen tot de subtop van de Eredivisie. Vorig seizoen eindigde de club vijfde, waarmee het uiteindelijk na de Eredivisie Play-Offs een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League verdiende. Hammarby en vervolgens ook Riga FC werden aan de kant gezet, maar Fenerbahçe bleek in de play-offs net een maat te groot om de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi te bereiken.

Deze zomer harkte Twente onder het bewind van Streuer en Bruggink ruim 15 miljoen euro aan transfersommen binnen. Václav Cerný (VfL Wolfsburg, 8 miljoen) en Ramiz Zerrouki (Feyenoord, 7,2 miljoen) zorgden voor die inkomsten. Daartegenover stonden de uitgaven voor Manfred Ugalde (Lommel SK, 4 miljoen), Younes Taha (PEC Zwolle, 1,2 miljoen), Carel Eiting (FC Volendam, 1 miljoen), Mitchell van Bergen (Stade Reims, 1 miljoen) en Youri Regeer (Ajax, 9 ton). Eerder was Streuer tien jaar actief bij Vitesse (1997 - 2007), waar hij manager voetbalzaken was. Ook was hij tussen 2007 en 2010 hoofdscout bij Shakhtar Donetsk.