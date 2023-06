Samenvatting: Sevilla legt op zinderende wijze beslag op 7e Europa League

Donderdag, 1 juni 2023 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:32

Sevilla heeft woensdagavond voor de zeven de keer de Europa League gewonnen. De Andalusiërs waren in de Puskás Aréna in Boedapest na strafschoppen te sterk voor het AS Roma van José Mourinho. Paulo Dybala zette de Romeinen na ruim een half uur op voorsprong, maar zag hoe ploeggenoot Gianluca Mancini de stand in de tweede helft gelijktrok met een eigen doelpunt. In de verlenging werd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin bleek opnieuw Mancini de schlemiel. Ook Roger Ibañez faalde.