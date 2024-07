‘Salarissen van bondscoaches op straat: Ronald Koeman met miljoenensalaris op plek 5’

Hoewel Gareth Southgate het liefst met de EK-titel aan de haal gaat, heeft de bondscoach van Engeland zijn eerste prijs al te pakken. De 53-jarige Brit wordt het best betaald van alle bondscoaches op dit EK. Ronald Koeman staat op plek vijf.

Komende zondag gaat het Engeland van Southgate samen met Spanje uitmaken wie er met de Europese titel vandoor gaat. Na in de halve finale Oranje te hebben verslagen moet in Berlijn de kroon op het werk worden gezet.

Het Spaanse AS meent te weten dat Southgate het meest verdient van alle bondscoaches dit EK. De Engelsman is de absolute grootverdiener met een jaarsalaris van 5,8 miljoen euro. Dat is liefst een miljoen meer dan nummer twee Julian Nagelsmann, die 4,8 miljoen opstrijkt.

Roberto Martínez sluit de top 3 met een salaris van 4 miljoen euro, gevolgd door Didier Deschamps (3,8 miljoen) en Koeman (3 miljoen). Opvallend: bondscoach Luis de la Fuente van Spanje, finalist op het EK, staat niet eens in de top 10.

De la Fuente is terug te vinden op plek dertien. Hij moet onder meer Vincenzo Montella (Turkije), Murat Jakin (Zwitserland), Ralf Rangnick (Oostenrijk) en Domenico Tedesco (België) voor zich dulden.

De bondscoach van de Spanjaarden heeft een contract tot en met het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Na zijn nieuwe verbintenis verdient de 63-jarige trainer 1.250.000 euro per jaar.

10 Best betaalde bondscoaches op het EK:

1. Gareth Southgate (Engeland): 5,8 miljoen2. Julian Nagelsmann (Duitsland): 4,8 miljoen3. Roberto Martínez (Portugal): 4 miljoen4. Didier Deschamps (Frankrijk): 3,8 miljoen5. Ronald Koeman ( Nederland ): 3 miljoen6. Luciano Spaletti (Italië): 3 miljoen7. Vincenzo Montella (Turkije): 1,5 miljoen8. Murat Jakin (Zwitserland): 1,4 miljoen9. Ralf Rangnick (Oostenrijk): 1,3 miljoen10. Domenico Tedesco (België): 1,3 miljoen