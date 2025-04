'Salah hakt knoop door over nieuw contract bij Liverpool'

Nu de toekomst van Trent Alexander-Arnold zeker lijkt, ligt de focus bij Liverpool op het aflopende contract van Mohamed Salah (en Virgil van Dijk). Volgens Foot Mercato heeft Salah inmiddels te kennen gegeven waar zijn voorkeur naar uit gaat.

Liverpool ging het seizoen in in de wetenschap dat zijn drie absolute sterspelers aan het eind van het jaar transfervrij kunnen vertrekken. De toekomst van Alexander-Arnold ligt hoogstwaarschijnlijk bij Real Madrid, maar Liverpool-manager Arne Slot heeft goede hoop om Salah en Van Dijk langer te kunnen binden.

Heikel punt in de onderhandelingen met de 32-jarige Salah is de contractduur. De Egyptenaar heeft volgens Foot Mercato aangegeven graag te willen verlengen, maar dan wel voor twee seizoenen. Liverpool zou daarmee akkoord willen gaan, waarmee een nieuwe verbintenis in de pijplijn zit.

Salah heeft ook andere optie. De lucratiefste daarvan is een transfer naar Saudi-Arabië, van waaruit Al-Hilal naar zijn diensten hengelt. The Telegraph meldde dinsdag nog dat de Saudische topclub 'vol vertrouwen' is. Salah geldt vanwege zijn islamitische achtergrond als droomaanwinst in het Midden-Oosten.

In januari dropte Salah nog een bommetje door bij Sky Sports te zeggen dat het 'waarschijnlijk zijn laatste jaar bij Liverpool' was, maar inmiddels lijken the Reds de onderhandelingen dus vlot te hebben getrokken.

Naast Al-Hilal werden dit seizoen ook Paris Saint-Germain en FC Barcelona genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van Salah.