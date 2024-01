Salah geeft fenomenale assist op Gakpo; knappe goal van Botman blijkt waardeloos

Liverpool is het nieuwe jaar begonnen met een verdiende overwinning. De manschappen van Jürgen Klopp wisten Newcastle United met 4-2 van zich af te schudden. Mohamed Salah speelde een hoofdrol op Anfield door eerst een penalty te missen, na rust alsnog te scoren en ook nog een fenomenale assist op Cody Gakpo te geven. Sven Botman maakte in de slotfase een mooi kopdoelpunt namens Newcastle, maar het mocht niet baten voor the Magpies.

Bij Liverpool moesten Gakpo en Ryan Gravenberch zich tevreden stellen met een invalbeurt in de tweede helft. Botman is bij Newcastle al enkele weken terug van een blessure en begon als verwacht in de basis, net als Van Dijk aan de zijde van Liverpool.

Het was een wonder te noemen dat Liverpool in de eerste helft niet tot scoren kwam. De thuisploeg zette Newcastle vanaf het startsignaal onder gigantische druk en kreeg voldoende kansen. De eerste was voor Darwin Núñez, die de bal na een lage voorzet van Trent Aleander-Arnold niet in het doel kreeg.

Luis Díaz zag in de achttiende minuut een buitenspeldoelpunt afgekeurd worden. Vier minuten later werd de Colombiaan in het strafschopgebied vastgepakt door Botman, die een penalty tegen kreeg. Salah wist die niet te benutten. De Egyptenaar vuurde vol door het midden, waardoor Dubravka, die al op weg was naar een hoek, kon redden.

De jacht van Liverpool op een treffer ging onverminderd verder. Alexander-Arnold had enkele minuten voor rust een wonderdoelpunt op de schoen. De rechtsback verraste Dubravka met een schitterende poging vanaf de achterlijn, maar trof de paal.

Twee minuten na rust kwamen the Reds via een schitterend teamdoelpunt alsnog op voorsprong. Díaz zag na een goede dribbel Núñez helemaal vrijstaan. Laatstgenoemde legde breed op Salah, die simpel intikte: 1-0. Newcastle had tot dat moment nog nauwelijks iets laten zien, maar sloeg binnen vijf minuten terug. Alexander Isak sprintte weg bij Virgil van Dijk en kon het na een steekbal van Anthony Gordon een-op-een met Alisson Becker afmaken: 1-1.

Individuele acties van Salah vanaf de rechterkant leverden Liverpool in de eindfase twee goals op. Eerst gaf de sterspeler een perfect steekballetje op Diogo Jota, die Curtis Jones een intikker bood: 2-1. Vier minuten later verstuurde Salah met buitenkant links een fantastische voorzet op Gakpo, die de bal met enig fortuin binnentikte: 3-2.

De strijd was daarmee nog niet gestreden, want Botman bracht de spanning binnen drie minuten terug. De verdediger torende bij een hoekschop overtuigend boven de defensie van Liverpool uit en kopte binnen. De hoop op een resultaat duurde niet lang, want vier minuten daarna werd Jota een-op-een met Dubravka aangetikt. De Portugees was op weg om de bal in een leeg doel te gaan tikken, maar besloot te vallen en kreeg een penalty van Anthony Taylor. Salah eiste die opnieuw op en schoot ditmaal beheerst in de hoek: 4-2.

