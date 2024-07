Saka redt Engeland met late treffer tegen Zwitserland: opnieuw verlenging in

Engeland en Zwitserland hebben zaterdagavond in negentig minuten niet het verschil kunnen maken. In een duel dat lange tijd weinig enerverend was en in de slotfase enigszins ontketende stond er na de reguliere speeltijd een 1-1 stand op het scorebord, waardoor verlenging en eventueel strafschoppen de beslissing moeten brengen. Breel Embolo en Bukayo Saka maakten de doelpunten.

Gareth Southgate voerde noodgedwongen één wijziging in de Engelse startopstelling door. Marc Guéhi pikte een gele kaart op in de achtste finale tegen Slowakije en was daardoor geschorst. Ezri Konsa was zijn logische vervanger. Verder startten the Three Lions voor het eerst dit toernooi in een 3-4-2-1-systeem, waar zij eerder nog met vier verdediger aantraden. Saka, waarvan in Engelse media werd geschreven dat hij als linkerwingback zou spelen, stond aan de rechterkant geposteerd.

Bij Zwitserland was er minder te doen om de basiself. Bondscoach Murat Yakin stuurde dezelfde elf namen het veld in als tegen Italië (2-0). Dat betekende basisplaatsen voor onder meer ex-PSV'er Ricardo Rodríguez en Embolo.

Het spelbeeld van de eerste helft paste goed bij het verloop van het toernooi van Engeland tot nu toe. Het spel was van beide ploegen niet groots en de kansen waren schaars, waarbij in de eerste 45 minuten niet één keer een schot tussen de palen werd geproduceerd.

Klein gevaar werd gecreëerd door onder meer Ruben Vargas, maar de Zwitserse middenvelder zag dat Dan Ndoye net niet bij zijn voorzet kon komen. Het meest dreigende moment van Engeland kwam na een fraaie dribbel van Bukayo Saka. De Arsenal-aanvaller gaf af op Kobbie Mainoo, maar zijn schot werd snel geblokt.

De wedstrijd kwam in het begin van de tweede helft ietwat losser. Het eerste schot op doel volgde in minuut 51 en het betrof meteen een grote kans. Embolo werd ingespeeld in de vijandelijke zestien, creëerde ruimte voor zichzelf door weg te draaien en probeerde het. Zijn poging was echter te zacht en ging bovendien ruim op doelman Jordan Pickford af.

Kort daarop volgde een tweede kans voor Embolo. Een voorzet vanaf de linkerkant vloog richting zijn persoon, maar Konsa maakte het de spits dusdanig lastig dat Embolo geen serieuze doelpoging kon produceren. Pickford pikte gemakkelijk op.

Een kwartier voor tijd werd de ban gebroken en het was Zwitserland dat op voorsprong kwam. Niet voor het eerst kwam Ndoye aan de rechterkant mee op. Hij haalde de achterlijn, waar hij een lage en scherpe voorzet op Embolo gaf. Onderweg naar de aanvaller toucheerde John Stones de bal nog, maar hij kon niet voorkomen dat Embolo werd bereikt bij de tweede paal, waar hij binnentikte: 0-1.

Na de tegentreffer moest Engeland iets forceren en om dat te doen bracht Southgate drie wissels, waaronder Luke Shaw, die zijn eerste minuten van het toernooi maakte. Het ingrijpen leek effect te hebben, want nog geen twee minuten later kwam Engeland langszij.

Saka werd door Declan Rice ingespeeld aan de rechterflank. De buitenspeler kwam naar binnen en had de ruimte om met zijn sterke linkerbeen uit te halen. Zijn lage poging vloog richting de verre onderhoek, waar de bal via de paal in het net belandde: 1-1.

De tegengoal leek te zijn wat de Engelsen nodig hadden, want ook na de gelijkmaker werden the Three Lions gevaarlijk. Dat gebeurde onder meer via Harry Kane, die verder een onzichtbare wedstrijd speelde en ook in de slotfase zijn stempel niet kon drukken. Zo stond er na negentig minuten een gelijke stand op het scorebord en gingen beide ploegen verlengen.

