Sadio Mané trouwt met 18-jarige vriendin, waarmee hij al jaren samen is

Sadio Mané is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Aisha Tamba. De vriendin van de Al-Nassr ster is 18 jaar oud. Volgens verschillende Engelse media hadden de twee al jaren een relatie.

In haar tienerjaren was de kersverse bruid al ‘besteed’ voor Mané. De 31-jarige Senegalees wist jaren geleden al dat Tamba de ware voor hem was. Hij betaalde ook haar schoolrekeningen.

Mané is afgelopen zomer speler van het Saudi-Arabische Al-Nassr. Vanaf zaterdag zal hij voor Senegal uitkomen op de Afrika Cup. Het toernooi wordt gehouden in Ivoorkust.

