Ryan Gravenberch onthult van welke speler hij vroeger als kind groot fan was

Ryan Gravenberch heeft in gesprek Owen Hargreaves onthuld van welke speler hij vroeger fan was. De middenvelder van Liverpool en het Nederlands elftal wordt ernaar gevraagd in een interview voor Viaplay.

“Was er iemand waar je tegenop keek?", vraagt Hargreaves aan de jonge spelverdeler. “Toen ik vijftien was moest ik van mijn vader video’s kijken van Zinedine Zidane.”

Het antwoord van Gravenberch kon de interviewer van dienst niet bekoren. “Ik heb in mijn loopbaan ook zo vaak tegen hem gespeeld. Hij was zo goed.”









Hargreaves herinnert zich vervolgens een moment van afgelopen Premier League-seizoen waar Gravenberch zijn innerlijke Zidane liet zien. “Was het tegen Bournemournemouth, dat jij die Zidane-draai maakte?”

“Het was tegen Bournemouth, ja. Het gebeurde gewoon. Het was puur instinct”, antwoordde de voormalig speler van Ajax. Viaplay laat tot slot de actie van Gravenberch nog zien in de video.