Ryan Gravenberch maakte zijn eerste en bezorgt Liverpool samen met Jota de zege

Donderdag, 5 oktober 2023 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:02

Liverpool heeft ook zijn tweede Europa League-wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Op Anfield was het team van manager Jürgen Klopp met 2-0 te sterk voor Union Sint-Gillis dankzij een rake intikker van Ryan Gravenberch en een doelpunt van Diogo Jota. Het was het eerste doelpunt voor de middenvelder in het shirt van Liverpool. The Reds gaan met zes punten aan kop in Groep E, waarin Toulouse (vier punten) tweede staat. Union staat derde met een punt; het puntloze LASK Linz besluit de poule.

Klopp koos ervoor om zijn ploeg op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van het verloren Premier League-duel met Tottenham Hotspur (2-1). De geblesseerde Cody Gakpo werd in de spitspositie vervangen door Darwin Núñez, terwijl Luis Díaz plaatsmaakte voor Jota. Het middenveld bestond uit Gravenberch, Wataru Endo en Harvey Elliot. Virgil van Dijk kreeg rust.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool was gedurende de hele eerste helft de bovenliggende partij, al ontbrak het de ploeg van Klopp meermaals aan fortuin en precisie in de afronding. Gravenberch beproefde zijn geluk al in de vijfde speelminuut, toen hij vanaf de rand van het zestienmetergebied op doel schoot maar doelman Anthony Moris redding zag brengen.

De thuisploeg bleef nadien volop druk op het vijandige doel houden, al slaagde onder meer Núñez er niet in een doorbraak te forceren. De Uruguayaanse spits dacht in de tiende speelminuut de 1-0 aan te tekenen; hij scoorde echter vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.

Het eerste levensteken van Union werd in de 26ste speelminuut afgegeven. Hoewel Gustaf Nilsson in de gelegenheid kwam de bal van dichtbij op doel te koppen, werkte hij zijn poging rakelings over de lat. Het leek erop dat de teams met een gelijke tussenstand zouden gaan rusten, maar een minuut voor het rustsignaal sloeg Gravenberch toe.

De voormalig Ajacied profiteerde van een grote fout van Moris, die een houdbaar schot van Trent Alexander-Arnold niet wist te klemmen. Gravenberch tikte van dichtbij binnen: 1-0. De middenvelder kreeg na een uur spelen opnieuw een goede kans op een treffer. Zijn poging werd echter uit de bovenhoek getikt door Moris.

In de 86ste speelminuut hoopte Curtis Jones de 2-0 aan te tekenen; zijn poging vanaf de rand van het strafschopgebied verdween net naast de linkerpaal. Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld door Jota, die de bal in de zestien voor zijn voeten kreeg en van dichtbij raak schoot: 2-0.