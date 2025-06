Ryan Gravenberch denkt dat Ajax goud in handen heeft: 'Ik ben superblij voor hem'

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch heeft zich in een interview met Voetbal International uitgelaten over onder meer John Heitinga. De oud-verdediger verliet de Engelse kampioen onlangs voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. Een uitstekende zet van Ajax, zo denkt Gravenberch.

Heitinga werd afgelopen seizoen assistent-trainer bij Liverpool na de aanstelling van manager Arne Slot. Het seizoen daarvoor deed Heitinga al een seizoen ervaring op bij West Ham United, als rechterhand va David Moyes.

Gravenberch brak afgelopen seizoen door op internationaal topniveau. De middenvelder speelde vrijwel alles onder Slot en werd met Liverpool op zeer dominante wijze kampioen van Engeland. Gravenberch werd verkozen tot Talent van het Jaar in de Premier League.

Aan het begin van het seizoen was alles anders. Gravenberch kwam op het EK 2024 niet van de bank af bij het Nederlands elftal en leek een moeilijk seizoen tegemoet te gaan. De aanstelling van Slot veranderde alles. De Bergentheimer zette Gravenberch op 6, waar hij doorgaans een koppel vormt met Alexis Mac Allister.

"Wat ik toen dacht?", lacht de Oranje-international in gesprek met Voetbal International. "Ik wilde het liefste gewoon beginnen, had er superveel zin en eigenlijk is het sinds die voorbereiding meteen heel goed gegaan. Als vanzelf."

"Ik wist wel dat ik 't kon. Aanvallend zéker, maar verdedigend had ik wel mijn twijfels. Dan ga je gewoon hard werken, beelden bekijken van wat er wordt verwacht, John Heitinga die veel met me bezig is geweest. Slot wil graag met een aanvallende 6 werken, ik kan dat brengen."

"Ik had graag gezien dat hij bij ons was gebleven', zegt Gravenberch over Heitinga, "maar ik gun John natuurlijk zijn transfer, ik ben superblij voor hem. Hij is veel met mij bezig geweest. Ik denk echt dat Ajax aan hem een hele goede trainer gaat krijgen."