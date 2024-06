Babel: 'Ik heb Ajax 3 seizoenen geleden gezegd dat ze hem moesten kopen'

Ryan Babel: ‘Ik heb Ajax 3 seizoenen geleden gezegd dat ze Arda Güler moesten kopen’

Ryan Babel heeft Ajax geadviseerd om Arda Güler op te pikken in de tijd dat het Turkse talent nog voor Fenerbahçe speelde. Dat schrijft de 37-jarige Amsterdammer dinsdagavond op X. Babel, die in drie verschillende periodes in de Johan Cruijff ArenA speelde, heeft Ajax naar eigen zeggen drie seizoenen geleden getipt.

Güler was dinsdag de grote man bij Turkije, dat het EK opende met een 3-1 zege op Georgië. Het toptalent van Real Madrid was op schitterende wijze verantwoordelijk voor de tweede Turkse treffer, door van grote afstand raak te schieten.

Fun fact i told Ajax 3 seasons ago to get Arda from Fenerbache #EURo2024 — Ryan Babel (@Ryanbabel) June 18, 2024

Babel meldde zich direct na afloop van het duel tussen Turkije en Georgië op X. “Grappig feitje: ik heb Ajax drie seizoenen geleden gezegd dat ze Arda moesten oppikken bij Fenerbahçe.” De inmiddels negentienjarige Güler staat al jaren te boek als het grootste talent van Turkije.

Uiteindelijk speelde Güler 51 officiële wedstrijden namens Fenerbahçe, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 12 assists. De Turkse topclub verkocht de linkspoot vorige zomer voor 20 miljoen euro aan Real Madrid.

In het afgelopen seizoen had Güler veelvuldig te maken met blessureleed, waardoor hij slechts twaalf keer in actie kwam namens Real Madrid. Daarin was het wonderkind wel al zes keer trefzeker. Volgens Transfermarkt is Güler inmiddels 30 miljoen euro waard.

Sinds november 2022 is Güler Turks international. Inmiddels staat de teller op acht interlands, waarin hij goed was voor twee doelpunten. De zege op Georgië van dinsdagavond is tot dusver het absolute hoogtepunt in Gülers interlandloopbaan.

