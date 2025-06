Ruzie tussen Sporting Portugal en Gyökeres bereikt kookpunt; spits dreigt met staking

Viktor Gyökeres is woest op de directie van Sporting Portugal. Volgens de Zweed komt de club een afspraak over de gehanteerde transfersom niet na. Gyökeres overweegt volgens het Portugese Record een staking.

Technisch directeur Hugo Viana zou met de spits een afspraak hebben over een vertrek deze zomer. Gyökeres heeft een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar zou met Viana hebben afgesproken voor een bedrag van 65 miljoen euro te mogen vertrekken.

Viana maakt deze zomer de overstap naar Manchester City en daarmee lijkt de afspraak ook te vervallen. Het kamp van Gyökeres wil vasthouden aan de eerdere afspraken, maar sinds het vertrek van Viana lijkt Sporting van koers veranderd.

De vraagprijs ligt nog altijd onder de ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro, maar 65 miljoen euro is niet langer voldoende, zo weet Fabrizio Romano te melden. Gyökeres is woest en dreigt volgens Record met een staking om zo een transfer af te dwingen.

Zoals het er nu naar uitziet, keert de aanvaller niet terug voor de voorbereiding en heeft hij mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor de club gespeeld, aldus het Portugese medium.

Het nieuws zal mogelijk goed ontvangen worden door geïnteresseerde Premier League-clubs. Manchester United heeft een eerste poging gewaagd om de spits binnen te halen, wat zou betekenen dat hij herenigd wordt met zijn voormalig trainer bij Sporting, Ruben Amorim. Ook Arsenal en Chelsea zouden gecharmeerd zijn van de 26-jarige aanvaller.

Gyökeres was in topvorm in het seizoen 2024/25 en scoorde maar liefst 39 keer in slechts 33 competitiewedstrijden voor Sporting, dat op de laatste speeldag aartsrivaal Benfica aftroefde in de strijd om de Portugese landstitel. De Zweedse spits sloot het seizoen af met 54 doelpunten in alle competities, waaronder een weergaloze hattrick tegen Manchester City in de Champions League.