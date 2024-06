Ruzie in kamp Duitsland: 4000 fans zien hoe twee spelers het met elkaar aan de stok krijgen

Het stormt binnen de selectie van Duitsland. Tijdens een openbare training op maandag, waarbij volgens BILD 4.000 fans aanwezig waren, kregen Antonio Rüdiger en Niclas Füllkrug het met elkaar aan de stok.

De Duitse krant schrijft over een handgemeen tussen de verdediger en aanvaller, waarbij met name werd geduwd. Assistent-trainer Sandro Wagner moest ingrijpen en de kemphanen uit elkaar trekken.

Daarmee was het nog niet afgelopen. Rüdiger trakteerde zijn teamgenoot op een cynisch applaus, waarna Wagner besloot opnieuw met de Real Madrid-speler te gaan praten. De oud-spits slaagde er niet in om hem te kalmeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Rüdiger nam vervolgens niet meer deel aan de training, maar ging apart van de groep trainen met de fysieke coach. Pas later op de dag wisten de twee de vredespijp te roken.

Dat het inmiddels koek en ei is tussen Rüdiger en Füllkrug, blijkt wel uit een Instagram-post van de Borussia Dortmund-spits. Hij plaatste een aantal foto van de training, waarna Rüdiger reageerde met een emoji van een rood hartje. De comment van de centrumverdediger werd daarop door Füllkrug beantwoord met drie hartjes.

Voor het Duitsland van Julian Nagelsmann start het EK in eigen land vrijdagavond met een wedstrijd tegen Schotland. De Allianz Arena in München is om 21:00 uur het toneel voor het openingsduel van de eindronde.

Die Mannschaft neemt het in de groepsfase daarnaast op tegen Hongarije (woensdag 19 juni) en Zwitserland (zondag 23 juni).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties