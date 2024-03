â€˜Ruud van Nistelrooij is de ideale coach voor Club Bruggeâ€™

‘Ruud van Nistelrooij is de ideale coach voor Club Brugge’

Nico Dijkshoorn is van mening dat Club Brugge er goed aan doet om Ruud van Nistelrooij aan te stellen als nieuwe coach. De oud-spits is in gesprek met de Belgische topclub over een dienstverband, zo wist Het Nieuwsblad deze week te melden.

Volgens Dijkshoorn is Van Nistelrooij de juiste man op de juiste plek voor Club Brugge. "Ruud speelde jarenlang de sterren van de hemel in Nederland, Engeland en Spanje. Niet bij de lulligste clubs: PSV, Manchester United en Real Madrid", schrijft hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

"In het Nederlands elftal ontpopte hij zich tot een nukkige maar rechtvaardige leider. Vooral dat laatste, Ruud zijn onafhankelijke denken en zijn gevoel voor eerlijkheid en zijn allergie voor hypocriet gerommel maken van hem de ideale coach voor Club Brugge."

Van Nistelrooij traint in het huidige seizoen geen club, daar hij wilde bijkomen na een bewogen voetbaljaargang bij PSV. De oud-spits vertrok vorig seizoen halsoverkop nadat spelers achter zijn rug om hadden geklaagd bij het bestuur.

"Iedere club die Ruud inhuurt, krijgt een coach die zijn tas pakt als hij voelt dat hij zonder plezier naar zijn werk gaat", weet Dijkshoorn. "Zo een coach heeft Club Brugge nodig. Eentje die iedere dag kijkt of hij er nog wel plezier in heeft."

"Aan het geld zal het niet liggen. Ruud geeft niets om geld. De ambities van Club Brugge passen precies bij Ruud. Nooit zal je hem ergens in een woestijn een club zien trainen waarvan hij de naam niet eens kan uitspreken."

Volgens Dijkshoorn wordt het tijd om die 'strontvervelende competitie' wat in te kleuren met de komst van Van Nistelrooij. "Het enige nadeel: spreek drie woorden achter zijn rug om en hij pakt zijn koffers."

