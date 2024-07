Ruud van Nistelrooij verkiest Manchester United boven Burnley en voegt zich snel toe aan trainersstaf van Erik ten Hag

Ruud van Nistelrooij staat op het punt om terug te keren bij Manchester United, zo meldt het Algemeen Dagblad maandag. De voormalig PSV-coach verkiest het assistent-trainerschap onder Erik ten Hag boven een baan als hoofdcoach bij Burnley, zo lijkt het.

"Beide partijen zijn enthousiast, dus het is de bedoeling dat Van Nistelrooij samen met Ten Hag voor de langere termijn gaat samenwerken in het ambitieuze project op Old Trafford", schrijft journalist Maarten Wijffels.

Zondag meldde Fabrizio Romano al dat Van Nistelrooij was benaderd door Manchester United. De Italiaanse transfermarktexpert sprak over wisselingen in de trainersstaf van the Mancunians.

Of de komst van Van Nistelrooij gevolgen heeft voor de huidige assistent-trainers Mitchell van der Gaag en Steve McClaren is vooralsnog onbekend. Het nieuws zal rauw op het dak vallen bij de clubleiding van Burnley.

De hoge piefen van the Clarets zagen in Van Nistelrooij de ideale opvolger voor de naar Bayern München vertrokken Vincent Kompany, maar moeten vermoedelijk dus op zoek naar een nieuwe kandidaat.

De nieuwe clubleiding van Manchester United, INEOS, sprak onlangs het vertrouwen uit in Ten Hag. De manager staat ondanks een teleurstellend seizoen, waarin hij wel de FA Cup won, ook volgend jaar voor de groep.

Naar alle waarschijnlijkheid verlengt de voormalig Ajax-trainer spoedig zijn verbintenis in Manchester.

