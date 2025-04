Ruud van Nistelrooij gaat heel kort in op de vraag of hij volgend seizoen nog aan het roer staat bij Leicester City

Voor Leicester City is het doek zondag definitief gevallen in de Premier League. In eigen huis was Liverpool met 0-1 te sterk, waardoor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij definitief terugkeert naar de Championship. Of dat met de Nederlandse manager is of niet, is nog niet duidelijk.

Voor de camera van beIN Sports gaat Van Nistelrooij, zonder echt antwoord te geven, kort in op de vraag of hij volgend seizoen nog voor de groep staat bij Leicester.

“We hebben vandaag, we hebben de komende vijf weken nog”, aldus Van Nistelrooij. “Daarna gaan we natuurlijk het seizoen evalueren met de mensen binnen de club. Dan zullen we kijken naar het beste plan voor de toekomst. We gaan zien wat daaruit komt.”

Al met al doet de definitieve degradatie niet extra pijn voor Van Nistelrooij, daar hij die al wekenlang zag aankomen. “We zaten in een hele moeilijke positie, al heel lang. Wij willen alleen nog maar vooruitkijken vanaf hier, om het seizoen met een positieve noot te eindigen.”

De 48-jarige trainer is dan ook tevreden met het spel van zijn ploeg tegen Liverpool. “We moeten gewoon wedstrijden zoals deze blijven spelen. Ik kan niet meer vragen van deze spelers. De spelers verdienden meer dan dit vandaag.”

Van Nistelrooij vindt dat het zijn ploeg ook niet meezat, vooral op het moment van de afgekeurde goal van Conor Coady. Daarbij zou Patson Daka een overtreding zijn begaan op doelman Alisson Becker. “Ik heb ze gegeven zien worden. Ook hadden we nog een schot op de paal en nog wat andere kansen.”

De laatste weken werd het steeds duidelijker dat het uitstel van executie was bij Leicester. De ploeg boekte in januari voor het laatst een overwinning in de Premier League, terwijl nummer 17 Wolverhampton Wanderers wel de punten bij elkaar speelde.