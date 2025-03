Ruud van Nistelrooij boekt met Leicester City ook geen resultaat bij Chelsea; Justin Kluivert wederom belangrijk voor Bournemouth

Ruud van Nistelrooij is er met Leicester City ook op bezoek bij Chelsea niet in geslaagd een resultaat uit het vuur te slepen. Door een doelpunt van Marc Cucurella werd het 1-0 op Stamford Bridge. Ondertussen was Justin Kluivert belangrijk voor Bournemouth, dat met 2-2 gelijkspeelde bij Tottenham Hotspur, waar Micky van de Ven terugkeerde na blessureleed.

Chelsea, dat het grootste deel van de wedstrijd de dominante ploeg was, kreeg halverwege de eerste helft de uitgelezen kans om de score te openen. Cole Palmer, normaal zo koelbloedig, faalde echter vanaf de strafschopstip.

Zo bleef Leicester, dat in aanvallend opzicht niets in te brengen had, hopen op een resultaat. Na een uur spelen zette Marc Cucurella the Blues op een 1-0 voorsprong. De Spanjaard kreeg de bal aangespeeld van Enzo Fernández en haalde van buiten de zestien fraai uit.

Daardoor moest Van Nistelrooij de boel omgooien en op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar Chelsea bleek simpelweg te sterk. Met het zware aankomende programma van Leicester, en het gebrek aan scorend vermogen, lijkt degradatie haast onvermijdelijk, met een gat van zes punten met de veilige plaatsen. Chelsea staat nu weer vierde.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 2-2

Bournemouth kreeg via Kluivert binnen vijf minuten al een grote kans, maar Guglielmo Vicario had een uitstekende redding in huis. Vlak voor rust kwamen de bezoekers toch op voorsprong via een doelpunt van Marcus Tavernier, op aangeven van oud AZ’er Milos Kerkez.

Vlak na rust dacht Kluivert de voorsprong te verdubbelen, ware het niet dat de VAR roet in het eten gooide. In minuut 65 werd het alsnog 0-2. Op aangeven van Kluivert scoorde Evanilson. Een minuut later was de spanning echter al weer terug door de treffer van Pape Sarr.

Zo begon een spannende slotfase, waarin Kluivert eerst nog de paal raakte. Daarna ging Son Heung-min gemakkelijk naar de grond na licht contact met doelman Kepa, die daarmee een strafschop weggaf. Son pakte zelf de verantwoordelijkheid en maakte met een soort panenka de 2-2. Daar moesten beide ploegen het mee doen.