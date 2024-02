Ruud Nijstad (16) is op bezoek bij Juventus en gaat Eredivisie mogelijk verlaten

Juventus hoopt zich te versterken met de zestienjarige Nederlander Ruud Nijstad, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond. Het talent is momenteel actief in de jeugd van FC Twente en Heracles, maar was deze week in Turijn om de faciliteiten van Juve te aanschouwen. De Italiaanse grootmacht zou Nijstad graag overnemen, waardoor de keuze nu aan de speler is.

"Het Nederlandse talent Ruud Nijstad heeft vandaag de trainingsfaciliteiten van Juventus bezocht'", zo schrijft Romano op X. "Morgen (dinsdag, red.) zal hij terugkeren bij Twente."

"Juventus wil Nijstad graag contracteren, om op die manier een vergelijkbare deal op te zetten als eerder met Dean Huijsen gebeurde", aldus de Italiaanse transfermarktexpert.

Huijsen tekende in 2021 op zestienjarige leeftijd bij Juventus. la Vecchia Signora nam de centrale verdediger destijds over uit de jeugd van Málaga CF. Bij die club had Huijsen reeds meegetraind met de hoofdmacht.

Nijstad is, net als zijn potentiële teamgenoot, een centrumverdediger. De linkspoot wordt gezien als een groot talent in de FC Twente/Heracles Academie.

Nijstad is daarnaast jeugdinternational van het Nederlands elftal. De in Almelo geboren mandekker kwam tot dusver vijf keer in actie namens het Onder 16-elftal van Oranje.

Eerder werd Nijstad al gelinkt aan een overstap naar AC Milan. Volgens de Italiaanse journalist Pasquale Guarro wilden de Milanezen de mandekker graag inlijven, maar vooralsnog vertrok Nijstad niet.

