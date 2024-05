Ruud Gullit: ‘Iedereen prijst hem bij Oranje, maar waar is dat op gebaseerd?’

Woensdag wordt bekend welke spelers zich met het Nederlands elftal mogen opmaken voor het EK in Duitsland. In aanloop naar die bekendmaking buigt Ruud Gullit zich in zijn nieuwste column in De Telegraaf over sterke en zwakke punten van de Oranje-selectie.

De Europees kampioen van '88 ziet een verdediging van 'wereldniveau'. "Maar in de voorhoede lopen jongens die het niet gered hebben, op weg zijn naar de top, kampen met blessures en soms vaker op de bank zitten dan in de basis staan", aldus Gullit.

Op het middenveld ontbreekt het volgens Gullit aan 'bepalende spelers'. "Iemand zoals Toni Kroos. Dankzij hem is Duitsland nieuw leven ingeblazen. In ons land wordt dan altijd Frenkie de Jong naar voren geschoven. Het is vervelend om te zeggen, maar waarop is dat gebaseerd?"

Gullit is van mening dat Frenkie tijdens het WK in Qatar 'onzichtbaar' was. "Nu komt hij terug van een blessure, wat het extra lastig maakt. Of hij de Nederlandse Toni Kroos is? Of die vergelijking fair is of heeft hij toch zijn beperkingen als leider van een elftal als Oranje op het hoogste niveau?"

"Ik denk dat hij het qua spel in zich heeft. Hij kan een geweldige speler zijn, maar voorlopig kunnen we alleen maar hopen dat hij die rol van Kroos bij Duitsland oppakt bij Oranje. Het vraagt om een bepaalde persoonlijkheid. Of hij dat in zich heeft, moeten we nog zien."

Gullit ziet eerder een speler opstaan die niet voor de hand ligt. "Bij het WK hoopten we ook op De Jong en Memphis Depay, maar het was tot de kwartfinale tegen Argentinië uiteindelijk Cody Gakpo die het verschil maakte."

Alles bij elkaar opgeteld verwacht Gullit geen Europese titel voor Oranje. "Al blijf je hopen op een stunt. Oranje zal in het toernooi moeten groeien zoals wij in 1988 en dan het geluk af en toe aan je zijde hebben."

