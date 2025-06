Ruud Gullit heeft maandagbij Rondo op Ziggo Sport zijn verbazing geuit over een veelbesproken beslissing van de KNVB. De oud-middenvelder snapt er niets van dat de nationale voetbalbond Pascal Bosschaart tot tweemaal toe heeft geweigerd voor de Pro-trainerscursus, ondanks de zeer succesvolle interim-periode van de trainer bij Feyenoord.

Na het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord nam Bosschaart, trainer van de Onder 21, de honneurs tijdelijk waar bij het eerste. De toen door blessures geplaagde Rotterdammers wachtten destijds een op het oog loodzware opgave in de Champions League tegen AC Milan, maar tegen alle verwachtingen in loodste Bosschaart zijn ploeg door het tweeluik (1-0, 1-1).

Het was echter niet genoeg om Bosschaart toe te laten tot de trainerscursus. De oud-verdediger ging na zijn tweede afwijzing in gesprek met Jan Zoutman van de KNVB. "Ze werken met een aantal criteria. Ik voldoe aan alle criteria, alleen ben ik in hun ogen niet ver genoeg om de Pro-cursus te doorlopen", verklaarde Bosschaart eerder dit jaar.

Een van de redenen dat Bosschaart werd afgewezen, is het feit dat de visie van Bosschaart, in de ogen van de KNVB, te veel lijkt op die van Feyenoord. Gullit snapt daar helemaal niets van. "Dat is toch een visie?"

"Hoezo dan?", reageert Gullit op de uitleg van de KNVB dat de visie van Bosschaart niet 'origineel' genoeg is. "Als ik bij Feyenoord werk en iedereen speelt 4-3-3, en ik zeg: 'Ik wil 4-4-2 spelen.' Was ik dan wel toegelaten? Dán wel?"

Gullit zegt onder de indruk te zijn van de prestaties van Bosschaart. "Maar nou komt het, je hebt je droom en wil trainer van Feyenoord worden. En nu word je twee keer geweigerd bij de trainerscursus van de KNVB."

"Hij hééft bewezen dat hij het kan. Dan begrijp ik dus niet dat je als KNVB dan niet denkt: laat die man dan meteen doorstromen. Maak dan een zestiende plek, als je er maar vijftien hebt."

"Want daar gaat het over. Dan laat je dus talent links liggen. Ik vind dat kwalijk, dat je dan niet een uitzonderingspositie maakt. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp er echt helemaal niets van", aldus Gullit.

Bosschaart reageert: "Zij zullen zich ongetwijfeld aan de regels houden. Ik vind het jammer, zeker. Zeker omdat je je nu maar een keer per twee jaar kan opgeven voor de cursus. Nu moet ik anderhalf jaar wachten voor ik me weer kan opgeven. Het kost me 2,5 jaar. Ik vind het jammer, absoluut."