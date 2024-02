Ruud Gullit: ‘NEC, Go Ahead Eagles, niemand is meer bang voor Ajax’

Ruud Gullit heeft zich in zijn nieuwste column in De Telegraaf uitgelaten over de sportieve malaise bij Ajax. De Europees kampioen van 1988 stelt dat niemand meer bang is voor de Amsterdammers. Gullit heeft te doen met trainer John van 't Schip.

"Of het nu Go Ahead Eagles, NEC, AZ of Bodø/Glimt is, niemand is meer bang voor Ajax", schrijft Gullit. "Voorheen speelde je tegen het Ajax-shirt dat imponeerde, tegenwoordig speel je tegen spelers die tekortkomen voor het niveau van Ajax."

Gullit vindt het begrijpelijk dat Van 't Schip is gaan sleutelen aan zijn formatie. De coach van Ajax verraste zondag tegen AZ met een vijfmansdefensie. Veel effect sorteerde dat niet, daar de Amsterdammers met 2-0 verloren.

"Als je zo op de pijnbank wordt gelegd in Noorwegen, dan reis je niet met een gerust gemoed af naar Alkmaar. Het 4-3-3 van Ajax tegen Bodø/Glimt werkte niet en dus kwam Van ’t Schip met een andere tactische variant", zag ook Gullit.

"Achteraf is het eenvoudig te veroordelen, maar hoe zou het zijn afgelopen tegen AZ met een 4-3-3? Als trainer, zeker als trainer van Ajax, kan je het nooit hardop zeggen dat je de schade zoveel mogelijk wil beperken en proberen één of drie punten weg te kapen. Maar in de situatie waarin Van ’t Schip verkeert, ga je wel zo denken als trainer. Voor spelers geldt hetzelfde."

Feyenoord

Gullit kijkt in dat opzicht liever naar Feyenoord dit seizoen. "Het spel dat Feyenoord onder Arne Slot speelt, is imponerend en tegelijk intimiderend. De kracht zit ook in het vechten. Dan vind ik niet dat je moet klagen over het spel van AS Roma en de intimidatie van Italiaanse kant."

"Het is jammer dat het voor Feyenoord mis gaat in de strafschoppenserie, maar ze kunnen zich niet veel verwijten en moeten het beschouwen als een leerproces. Los van de kater is het een ervaring. Naar Rome ga je niet om te voetballen, maar om te winnen."

