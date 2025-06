Ruud Gullit haalt geluksmuntje van Feyenoord uit zijn tas en grapt dan over Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ruud Gullit, die een geluksmuntje van Feyenoord in zijn tas heeft zitten op het golftoernooi KLM Open.

De topvoetballer van weleer laat in gesprek met een verslaggever zien dat hij een geluksmunt heeft waarop het logo van Feyenoord staat. “Die is heel belangrijk”, aldus Gullit.

“Feyenoord”, zegt de oud-middenvelder terwijl hij het muntje laat zien. “Die moet ik bij me hebben. Of dat bijgeloof is? Nee, nee, dat niet. Maar als ik tegen iemand speel die voor Ajax is, leg ik hem op het gras”, grapt Gullit.

De geboren Amsterdammer speelde tussen 1982 en 1985 103 duels voor Feyenoord. Gullit was ook als hoofdtrainer actief in De Kuip. Hij stond in het seizoen 2004/05 44 wedstrijden aan het roer in Rotterdam-Zuid.