Ruud Gullit benoemt de sleutel van het succes van Arne Slot bij Liverpool

Ruud Gullit laat in een uitgebreid interview met Voetbal International weten wat Arne Slot zo succesvol maakt bij Liverpool. Volgens de voormalig topvoetballer heeft Slot alles in huis om een toptrainer te worden.

Gullit is in Nederland vooral bekend vanwege zijn succesvolle verleden als profvoetballer. De allrounder had een belangrijke rol in het gewonnen EK van 1988 en wist ook eenmaal de Ballon d’Or te winnen.

De Zwarte Tulp kent echter ook een verleden als trainer. Gullit begon zijn trainerscarrière bij Chelsea, waar hij de dubbelfunctie speler/trainer had. Hij won met The Blues de FA Cup en een mooie loopbaan lag in het verschiet. Een succes werd het trainersschap echter niet na periodes bij Newcastle United, Jong Oranje, Feyenoord, LA Galaxy, Terek Grozny en assistent-bondscoach bij Oranje.

De analist legt uit wat een trainer succesvol maakt in zijn ogen. “Degenen die buiten de boot vallen, zijn het lastigst te managen. Als coach kun je niet democratisch zijn. Jij bepaalt en verder geen gelul. Dan moet je heel goed met mensen kunnen omgaan.”

Gullit geeft voorbeelden van trainers die daar volgens hem enorm goed in zijn. “Carlo Ancelotti is een meester in het managen van een selectie, vol met topspelers ook nog. Hij is je favoriete oom, een van de alleraardigste mensen die ik ooit heb meegemaakt. Tactisch en technisch is hij ook nog eens hoogbegaafd. Die combinatie maakt hem de ideale trainer.”

“Guus Hiddink is een vergelijkbare coach”, vervolgt hij. “Voetbalinhoudelijk ijzersterk en een heerlijk persoon. Sven-Göran Eriksson had dat ook. Een selectie en staf voor je winnen is in mijn ogen zelfs nog belangrijker dan tactische plannen smeden. Als spelers het niet voor jou willen doen, omdat je een lul bent, dan sta je daar met al je tactische plannetjes”, aldus Gullit.

“Slot is ook iemand die verschillende eigenschappen van een toptrainer heeft”, stelt de 62-jarige oud-voetballer. “Voetbalinhoudelijk heeft hij ten opzichte van zijn voorganger wat veiligheden ingebouwd in het spel. Jürgen Klopp speelde hardrock voetbal: rossen en rammen, continu vol gas. Onder Slot laat Liverpool zich ook weleens inzakken. Terwijl het nog steeds heerlijk is om naar te kijken”, ziet Gullit.

“Slot heeft een groot tactisch inzicht, hij weet zijn spelers en staf daarin mee te nemen en hij draagt het naar buiten toe goed uit. De meeste trainers hebben het een of het ander. De toptrainers hebben het allemaal”, sluit de analist af.